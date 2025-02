Félicitations au nouveau président et à la nouvelle équipe de la Chambre d’Agriculture de La Réunion

Pierrick Robert, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion et les membres élus, adressent leurs vives félicitations à Olivier Fontaine, Président et à tous les élus de la Chambre d'agriculture de la Réunion (Photo : www.imazpress.com)

Cette élection intervient dans un contexte marqué par des défis majeurs pour les filières agricoles locales, notamment la concurrence des importations et la nécessaire transition agroécologique.

Projets inter consulaires en cours et à venir

La CCI Réunion réaffirme son engagement à renforcer sa collaboration avec les trois chambres consulaires en faveur des entreprises du département.

Pierrick Robert

Président de la CCI Réunion