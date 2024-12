Félicitations à monsieur François Bayrou, Premier ministre de la République

En tant que Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’île de la Réunion, et Président de l'association des CCI d'Outre-Mer, je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à Monsieur François Bayrou, nommé Premier Ministre. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Cette nomination suscite chez nous un espoir de stabilité pour notre pays, d'autant plus qu'il incarne une vision de réconciliation et d'unité, des valeurs indispensables pour rassembler les forces économiques et politiques de notre société à un moment où le pays connaît de grandes difficultés sociales et sociétales.



La situation économique de notre île et des Outre-Mer est préoccupante. Les entreprises, dans tous les secteurs d'activité, font face à des crises sans précédent. Le ralentissement économique et l'augmentation du chômage ont des conséquences graves pour le territoire et notre tissu économique. Il est impératif que le gouvernement porte une attention particulière aux réalités des outre-mer.



Face à ces défis, en ma qualité de Président de la CCI Réunion, je me tiens à la disposition des différents services de l'Etat pour travailler sur les problèmes spécifiques rencontrés par les entreprises et collaborer à la recherche de solutions concrètes.

Je suis convaincu qu’une approche concertée, impliquant l’ensemble des acteurs économiques, des organisations professionnelles et les consulaires pourrait apporter des réponses efficaces.



Nous plaçons de grands espoirs dans cette nouvelle direction gouvernementale pour la revitalisation de notre économie et assurer un avenir meilleur pour nos entreprises.



Pierrick Robert

Président de la CCI Réunion