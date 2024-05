Fin de l'aide de 6.000 euros pour les contrats de professionnalisation

Depuis le mardi 30 avril 2024, l’aide de 6.000 euros maximum accordée aux employeurs qui recrutent des alternants ne s'applique plus aux jeunes en contrat de professionnalisation. Le dispositif d'apprentissage reste quant à lui encore éligible. Nous publions le post de la CCIR ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises qui recrutent des alternants (apprentis et jeunes en contrat de professionnalisation) bénéficient de cette aide à l'embauche.

Tous les employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation du secteur privé et du secteur public industriel et commercial y sont éligibles.

Elle est accordée sans conditions aux entreprises de moins de 250 salariés, des conditions supplémentaires s’appliquant pour les entreprises de plus de 250 salariés.

Un décret du 29 décembre 2023 maintient cette aide pour l’année 2024.

Néanmoins, un décret du 24 avril 2024 indique que l’aide ne s’applique pas aux contrats de professionnalisation conclus après le 30 avril 2024.