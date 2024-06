La CCI Réunion au Forum de l'alternance du Tampon

Ce mercredi 5 juin 2024, les équipes du pôle formation de la CCI Réunion étaient au Forum de l'alternance du Tampon pour présenter, informer et conseiller le public sur les offres de formation en alternance. Le maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon, et l'organisateur du salon et PDG du JIR, Jacques Tillier, ont inauguré le forum en présence du président de la commission formation de la CCIR, Fabrice Marouvin. Nous publions le post de la CCIR ci-dessous (Photo : CCIR)

Toutes les offres de formation des écoles de la CCI Réunion sur leur site.