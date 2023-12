La CCI Réunion devient propriétaire des anciens "Domaine des Pierres et Parc Exotica"

Le Domaine des Pierres et le Parc Exotica à Saint-Pierre, laissé à l’abandon depuis de nombreuses années, va bénéficier d’un nouveau souffle suite à un partenariat entre la CIVIS, la CCI Réunion et l’Etablissement Public Foncier de la Réunion (EPF Réunion). La CCIR est devenue officiellement propriétaire des anciens "Domaine des Pierres et Parc Exotica" ce mardi 12 décembre 2023. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo CCIR)

Dans la continuité des annonces du 20 juillet dernier, la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion consolide sa position en tant que moteur du développement économique, social et humain du Grand Sud avec l'acquisition définitive de la parcelle accueillant les anciens "Domaine des Pierres et Parc Exotica".



En présence des élus de la CIVIS, l'EPF Réunion et la CCI ont définitivement acté ce transfert de propriété ce jour, mardi 12 décembre.



- Un projet ambitieux pour la CCI Réunion -



La CCI Réunion porte un projet ambitieux et inspirant pour le développement de l'entrepreneuriat, de la formation et de l'innovation à La Réunion. Ce projet consiste en la création d'un lieu de référence pour l'émergence de projets combinant des activités de formation et d’enseignement supérieur, des services d’appui et d'accompagnement des entreprises, des services d’appui à l’innovation, des outils dédiés à l’émergence de projets, des services pratiques pour les apprenants, porteurs de projets et entrepreneurs.



Soutien actif de la CIVIS, de la Commune de Saint-Pierre et de l’EPF Réunion



Situé à Pierrefonds, ce projet, porté depuis mars 2022 par l’EPF Réunion à hauteur de 7,5 millions d’euros, est situé au cœur d’une zone stratégique, attractive et en constant développement. Il répondra ainsi aux ambitions portées par la CIVIS et la commune de Saint-Pierre notamment en matière de formation des jeunes mais aussi en matière de développement économique car les entreprises pourront bénéficier d’une multitude de services leur offrant les meilleures conditions leur permettant de s’installer, de se développer, de créer des emplois et de la valeur ajoutée.



- Un écosystème propice à l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat -



Ce lieu porté par la CCI Réunion permettra de réunir des porteurs de projets, entreprises, étudiants, ingénieurs-chercheurs, favorisant ainsi les collaborations et les échanges.



Au cœur du projet seront créés un accélérateur-incubateur de projets entrepreneuriaux, un FabLab, un tiers-lieu, outils encourageant les collaborations, des activités de formation issues de filières techniques, tertiaires et HRT, des sections des écoles supérieures, la future École de l'Entrepreneuriat, et les services d'appui à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Le Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie sera également basé sur site.



Le lieu offrira par ailleurs une multitude des services pratiques à disposition des apprenants, des porteurs de projets, des entreprises et des acteurs de la zone tels que deux restaurants d'application (une unité de restauration collective et un restaurant d’application haut de gamme), des salles modulaires de créativité ainsi qu’un auditorium qui pourront être loués aux entreprises et acteurs publics pour organiser leurs événements professionnels.



Le projet vise à être un catalyseur d'innovation, de développement social et de coopération régionale et de rayonnement international, attirant aussi des étudiants et des professionnels de la zone océan Indien.



- De futurs bâtiments Éco-conçus -



Les futurs bâtiments seront éco-conçus pour minimiser leur impact environnemental, favorisant l'efficacité énergétique et le confort des occupants. Par ailleurs, la mutualisation des services offrira une meilleure coordination, une expérience client améliorée, et une visibilité renforcée pour la CCI.



Ce projet d'envergure contribuera significativement à l'essor de La Réunion, favorisant l'émergence de projets innovants, renforçant les liens entre les acteurs économiques, tout en respectant l'environnement.