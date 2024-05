CCIR : une formation pour "maîtriser les techniques administratives du commerce extérieur"

La CCI Réunion organise une formation en distanciel sur quatre demi-journées, jeudi 23, lundi 27, jeudi 30 mai et lundi 3 juin 2024, pour "Maîtriser les techniques administratives du commerce extérieur". L'objectif est "d'acquérir et d'actualiser les fondamentaux et mécanismes des techniques administratives pour gérer les opérations à l'export depuis l'offre jusqu'à la livraison du contrat de la commande", détaille la CCI Réunion, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Horaires : de 15h30 à 18h30

Vous pouvez vous inscrire sur le site de la CCI Réunion.