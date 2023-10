La CCIR présente le projet Aerocampus OI

La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCIR) a accueilli ce mardi 10 octobre 2023 l’association Aerotech OI pour la présentation du projet Aerocampus OI. L'occasion de présenter le campus "hors des murs" qui verra le jour. Des formations initiales et continues pour le personnel navigant technique et commercial, les métiers de la maintenance, des services aux compagnies aériennes et des services exploitation et aéroportuaires seront proposées aux jeunes, aux personnes éloignées de l’emploi et aux professionnels de l’aérien de La Réunion et de Mayotte. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Cette séance s'est déroulée en présence du préfet de La Réunion, M. Jérôme FILIPINI et de nombreux invités tels que : DEETS, Région Réunion, CINOR, AKTO, DSAC OI, les Aéroports de La Réunion et de Mayotte, Syndicat Mixte de Pierrefonds, les compagnies aériennes (AIR AUSTRAL, AIR FRANCE, CORSAIR, FRENCH BEE) et des entreprises du secteur (HELILAGON, RAF, ASTRAT et COLIBRI) etc.



Mise en place du comité de pilotage du contrat régional de la filière aéronautique et drone : une première étape vers l’installation d’un campus des métiers de l’aérien et de l’aéronautique à La Réunion.



Créée en 2019, l’association AéroTech OI franchit une nouvelle étape avec la mise en place d’un comité de pilotage du contrat régional de la filière aéronautique et drone. Placé sous la présidence conjointe de la préfecture de la Réunion et du conseil régional, ce comité de pilotage symbolise l’engagement de l’ensemble des partenaires pour poursuivre la structuration et le développement de la filière aéronautique française et européenne dans l’Océan Indien. L’installation d’un campus des métiers de l’aérien et de l’aéronautique à La Réunion devient une réalité.



- Une filière résiliente et dynamique -

La filière aéronautique a su, ces dernières années, démontrer sa capacité de résilience et devenir un secteur stratégique pourvoyeur de valeur ajoutée, d'emplois et d'innovations. Une récente étude prospective des besoins en compétences et évolution des métiers de l'aérien et de l'aéronautique, financée par AKTO et la DEETS Réunion, confirme cette tendance. La filière aéronautique emploie, rien qu’à La Réunion, près de 2800 salariés du secteur privé et du secteur public. Près de 1100 postes supplémentaires seront à pourvoir dans les 5 années à venir. Ces chiffres démontrent, s’il en était besoin, l’importance de structurer cette filière porteuse d’avenir.



- Une association pour structurer et développer la filière -

Lancée le 16 décembre 2019, l’association AéroTech OI a initié la démarche de structuration et de déploiement de la filière sous l’impulsion des Aéroports de La Réunion et de Mayotte, de l’État et la Région Réunion, du Département de Mayotte, de la CINOR, des Chambres de Commerce et d’Industrie de La Réunion et de Mayotte, et des compagnies aériennes régionales (Air austral, Ewa Air, Helilagon). Une première étape importante pour le développement de cette filière d’excellence a été la co-construction d'une feuille de route opérationnelle en matière de maintenance, de formation, de filières drones et d’innovation avec des moyens et des outils concrets.



- Un campus des métiers de l’aérien et de l’aéronautique pour développer les compétences -

La création d’AEROCAMPUS OI, le campus des métiers de l’aérien et de l’aéronautique à La Réunion est l’un des piliers du plan d’action d’AéroTech OI. Ce maillon essentiel permettra de structurer la filière dans l’île et de rayonner régionalement.



Concrètement, dans quelques mois, un campus « hors des murs » verra le jour. Il s’appuiera sur les organismes de formations existants et leurs installations. Des formations initiales et continues pour le personnel navigant technique et commercial, les métiers de la maintenance, des services aux compagnies aériennes et des services exploitation et aéroportuaires seront proposées aux jeunes, aux personnes éloignées de l’emploi et aux professionnels de l’aérien de La Réunion et de Mayotte. Un partenariat fort est à ce titre déjà noué avec AEROCAMPUS Aquitaine, le 1er AEROCAMPUS de France.



Enfin, d’ici 4 ans, AEROCAMPUS OI se dotera d’un espace dédié de près de 12 000 M2 installé au cœur de la plateforme aéroportuaire avec salles de formations, plateaux pédagogiques, maquettes d’avions, simulateurs, pôle technique et maintenance.