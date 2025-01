La CCIR salue la mémoire de Monsieur Roger Roland

C’est avec une profonde tristesse que la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion (CCIR) a appris le décès de Monsieur Roger Roland, ancien Président de la Chambre consulaire de 1995 à 2000, figure emblématique du monde économique réunionnais et acteur majeur du développement de notre île (Photo : www.imazpress.com)

Au nom de l’ensemble des membres et des collaborateurs de la CCIR, nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont eu le privilège de collaborer à ses côtés. Nous partageons leur douleur en ces moments de grande perte.

Visionnaire, passionné et profondément engagé, Monsieur Roger Roland a marqué de son empreinte l’histoire de la CCIR et du tissu économique local. Son action dans le secteur du BTP, ainsi que son rôle décisif dans le développement du commerce et de l’industrie, témoignent de son attachement indéfectible à la prospérité et à l’équilibre de notre territoire. Sous sa présidence, des projets ambitieux ont vu le jour, parmi lesquels l’extension de l’aérogare passagers de l’aéroport Roland Garros, la construction de la nouvelle aérogare fret, ainsi que des travaux majeurs de modernisation du Port de la Pointe des Galets.

Ancien directeur général de Spie Réunion, Monsieur Roger Roland a œuvré sans relâche pour la revitalisation des centres-villes et des commerces de proximité. Sa vision du développement économique a largement contribué à l’évolution de La Réunion telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Au-delà de ses fonctions à la tête de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Monsieur Roger Roland s’est également distingué par son implication dans de nombreuses instances publiques et sociales : Tribunal des Affaires sociales, SYPABAT, Conseil Economique et Social de La Réunion, pour n’en citer que quelques-unes. Son héritage reste gravé dans les fondations mêmes de notre société.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion rend hommage à un homme de grande action, dont la mémoire continuera d’inspirer nos initiatives en faveur des entreprises de notre territoire.

En ces instants particulièrement douloureux, nous adressons tout notre soutien et assurons de notre plus profonde sympathie à ses proches.

Pierrick Robert

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion