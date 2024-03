Le Centhor : une journée portes ouvertes pour découvrir les métiers de l'hôtellerie et de la restauration

Dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme, le CFA Centhor a organisé une matinée Portes Ouvertes ce mercredi 20 mars. Une façon d'explorer les formations et les perspectives de carrière dans les secteurs dynamiques de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, qui recrutent activement. L'établissement, basé à L'Eperon, dispense une dizaine de formation (Photo sly.www.imazpress.com)

Au programme de cette matinée d'accueil , une série d'ateliers pratiques conçus pour se familiariser avec les divers aspects des métiers du HRT, des conseils d'orientation, mais également des rencontres avec des professionnels du secteur qui permettront d'obtenir un éclairage sur les opportunités de carrière.

Cette journée était organisée dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme. Les jeunes ont pu échanger avec les apprentis actuels et l'équipe pédagogique du Centhor. Entre 400 et 500 élèves sont accueillis annuellement.

En 2023, ce centre de formation d'apprentis a affiché un taux de réussite de 83% aux examens.

- Découvrir les métiers -

"Le but était d'essentiellement faire découvir notre école et nos installations au plus grand public possible, notamment les futurs étudiants en formation dans les filières de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme".

"Nous accueillons des étudiants à partir de 16 ans jusqu'à 29 ans pour les contrats d'apprentissage, et au-delà selon le type de formation comme les contrats professionnels'" détaille-t-il. Ecoutez :

Le Centhor enseigne notamment les "métiers de bouche". C'est-à-dire la pâtisserie, la cuisine et la cuisine de collectivité, le service et les métiers du bar.

Le centre propose une gamme de diplômes tels que le CAP en production et service en restaurations, CAP cuisine, CAP commercialisation et services en hôtel-café-restaurant, MC cuisinier en desserts de restaurant, MC employé traiteur, BP arts de la cuisine, BP arts du service et commercialisation en restauration, MC accueil-réception, Assistant manager tourisme-hôtellerie-restauration, et une Licence professionnelle métiers du tourisme et des loisirs.

Des métiers qui ont été présentés tout au long de cette matinée à la dizaine de jeunes qui ont répondu présents.



