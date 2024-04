Le Port : les entreprises sensibilisées à la (bonne) gestion des déchets

A l'initiative du Territoire de l'ouest, une opération de sensibilisation et collectes de déchets à destination des 75 entreprises de la zone artisanale (ZA) du Port est menée ce mercredi 24 avril et ce jeudi 25 avril 2024. L'action vise à sensibiliser les professionnels à l'optimisation de la gestion de leurs déchets, notamment les déchets volumineux relevant de la filière REP (responsabilité élargie des producteurs), "ou encore le nettoyage de l'espace public dans la ZA et à anticiper les futurs travaux de modernisation de cette zone" précise l'intercommunalité de l'ouest (Photo rb/www.imazpress.com)

"Le but est d'inciter les entreprises à apporter leurs déchets sur cette zone de collecte" eexplique Fredéric Loricourt, chef de projet au Territoire de l'ouest. "L'objectif est de faire connaitre aux entreprises les 10 filières de récupération de déchets qui existent dans l'île" ajoute-t-il.

L'opération lancée ce mercredi se base sur trois grandas axes : "la communication, les collectes des gros volume de déchets auprès des entreprises et les sensibilier à apporter elles-mêmes leurs déchets" note le chargé de projet. Regardez

La Chambre de commerce et d'industrie, partenaire de l'opération, a déjà mener une action de communication auprs des entreprises sur la tenue de cette opération.

