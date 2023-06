Marcel Gris, ancien directeur général adjoint de la CCIR, est décédé

Marcel Gris, 73 ans, ancien directeur général adjoint de la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, est décédé, informe la CCIR ce lundi matin 12 juin 2023. La chambre consulaire "salue une personnalité engagée pour le territoire et un ancien collaborateur de très grande qualité". Nous publions ci-dessous les réactions à ce décès (Photo rb/www.imazpress.com)

• Pierrick Robert, président de la CCIR

C'est avec une profonde tristesse que nous rendons hommage à Marcel Gris, ancien Directeur Général Adjoint, qui vient de nous quitter.

Marcel Gris a joué un rôle essentiel au sein de la CCI notamment en raison de sa vision stratégique, de son leadership éclairé et de sa passion pour l'industrie et l'innovation. Son engagement indéfectible envers l'excellence et son dévouement à la réussite de notre organisation ont été sources d'inspiration pour tous les membres de notre équipe.

Marcel Gris a également laissé une empreinte significative en créant notamment le Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie. Grâce à sa passion pour l'innovation, ce centre est devenu un outil incontournable, favorisant la collaboration entre les entreprises industrielles et stimulant le transfert de technologies pour le bénéfice de tous.

Marcel GRIS était aussi un fervent défenseur des intérêts de la CCI et des entreprises. Son plaidoyer en faveur d'un environnement économique favorable, de politiques incitatives et de soutien aux initiatives entrepreneuriales a grandement contribué au développement et à la compétitivité de notre territoire.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Marcel Gris était un homme d'une grande générosité et d'une bienveillance sans égale. Il était toujours prêt à partager son expertise et à soutenir les autres dans leurs projets. Sa présence chaleureuse et sa capacité à rassembler ont laissé une empreinte durable au sein de la CCI et sur tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer.

La CCI de La Réunion, ses membres élus et associés, ses collaborateurs, se joignent à moi pour adresser nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, et à tous ceux qui lui étaient chers.

• Medef Réunion

Le Medef Réunion tient à saluer l’action de Marcel Gris, grand homme qui a contribué à structurer la Réunion, à mettre ses compétences au service de notre développement économique et social.

Nous tenons aussi à saluer son humanité, ses talents d’artiste, son amour de notre île, Marcel a largement contribué à nous faire progresser collectivement.

Nous témoignons toute notre affection et notre soutien à ses proches, et nous associons à leur tristesse.