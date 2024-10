Mayotte : 200 acteurs économiques attendus au 14e Forum économique des îles de l’océan Indien

Plus de 200 acteurs économiques attendus sont attendus pour trois jours de conférence, d'ateliers de travail, et d'opportunités de réseautage avec des espaces dédiés au 14e Forum économique des îles de l’océan Indien (FEIOI) qui se déroulera du 5 au 7 novembre 2024 dans le tout nouveau Technopole de Mayotte, à Dembéni. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo

La 14e édition du FEIOI, la plus grande rencontre économique de l'Indianocéanie, est coorganisée par Cap Business Océan Indien et l’ADIM (Agence de Développement et d’Innovation de Mayotte) en lien avec l’Association Mayotte Technopole et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte. L’événement, devenu un rendez- vous incontournable de la communauté régionale des affaires, devrait réunir plus de 200 acteurs économiques des secteurs public et privé.

- "Produire Régional" -

Avec pour thématique "Produire Régional", cette 14e édition du FEIOI se veut au cœur des enjeux et des opportunités de la production régionale pour contribuer à son développement et sa promotion.

Cette grand-messe économique de l’Indianocéanie a pour objectif d’ouvrir les portes vers les vastes possibilités offertes par la production régionale et de donner une nouvelle impulsion à la coopération économique entre les six territoires de la zone. Cela se fera en fédérant investisseurs et entrepreneurs des filières de production, pour favoriser le développement d’une offre locale et régionale, en sus de gagner en attractivité aux yeux des marchés internationaux.

Pour Guillaume Hugnin, président de Cap Business Océan Indien, les bassins de production de l’océan Indien, encore méconnus, regorgent d’opportunités d’investissement.

"Cet événement régional offre une occasion unique d'explorer ensemble ces richesses, de la biodiversité aux industries du tourisme, de la finance et des services, ou encore de la pêche, ouvrant des perspectives prometteuses pour le commerce et les infrastructures. En valorisant ces ressources et en renforçant les capacités de nos acteurs économiques, nous pouvons transformer les défis de nos îles en moteurs de croissance durable pour notre région. Les défis de connectivité propres aux territoires insulaires doivent être perçus comme des leviers pour stimuler le développement économique et attirer des investisseurs".

À la séance d’ouverture du FEIOI, le mardi 5 novembre, des orateurs avisés prendront la parole sur quatre prérequis déterminants pour un développement optimal des filières de production, à savoir la stabilité macroéconomique et monétaire, la coopération politique et institutionnelle entre nos îles, l’accès à l’énergie et, pour finir, la sécurité dans la zone océan Indien, clé pour un bon approvisionnement de nos territoires.

Figureront aussi au programme, une dizaine de tables rondes pour permettre aux participants d’évoquer les contraintes tout comme les succès ou les perspectives de coopération entre les six îles, de discuter de la dépendance de nos îles aux intrants et aux matières premières non régionales, des bassins de production déjà existants, tout comme des enjeux d’une bonne connectivité inter îles ou encore des enjeux du numérique pour favoriser la production régionale.

Le FEIOI passera aussi en revue des sujets comme les perspectives de production, de transformation et de commercialisation dans la région océan Indien, mais aussi les opportunités d’une transition écologique vers des produits à forte valeur ajoutée, ou encore l’innovation, envisagée comme la clé de voûte de la croissance économique et de la compétitivité régionale.



- La plus grande rencontre économique de l'Indianocéanie -

Inauguré en 2005 à Madagascar, le FEIOI se veut être le rassemblement économique phare de la communauté des affaires de l’Indianocéanie pour dynamiser la coopération régionale à travers des échanges d’informations et des discussions ouvertes, susceptibles de déboucher sur des recommandations concrètes. Le Forum économique des îles de l’océan Indien permet également de rencontrer de nouveaux partenaires et d’explorer de nouvelles opportunités commerciales.

La précédente édition sur le thème « Repenser demain » tenue à Port-Louis, capitale de l’île Maurice, du 11 au 13 octobre 2022, a accueilli 225 participants, 12 tables rondes, 60 intervenants, 10 thématiques, 100 rendez-vous B2B, 2 événements de réseautage et 1 concours de pitch. Le forum a permis de jeter les bases d’une relance économique juste, durable, solidaire et résiliente dans les territoires de la zone, après la vague dévastatrice de la Covid-19. Le FEIOI a aussi été l'occasion d'évoquer les enjeux environnementaux dont le changement climatique qui touche le monde entier, y compris les petits Etats insulaires du sud-ouest de l’océan Indien.

Pour de plus amples renseignements sur le programme, les infos pratiques dont la liste d’hébergements recommandés, ou encore la plateforme B2B pour préparer vos rencontres interentreprises pendant le forum, veuillez consulter le site internet du Forum économique des îles de l’océan Indien : www.feioi.org. Les inscriptions sont désormais ouvertes et les places sont limitées. À noter que l’accès au forum est gratuit tandis que les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.



Le 14e FEIOI est aussi l’occasion de découvrir Mayotte, l’île aux parfums, havre de biodiversité et lieu de richesse culturelle. Dernière-née des départements français, Mayotte est territoire européen depuis 2014 ; sa croissance économique, plus de 7,6 % par an en moyenne (INSEE) depuis 10 ans, et son dynamisme entrepreneurial en font un lieu de prédilection pour les investisseurs régionaux. Son économie offre des opportunités dans de nombreux secteurs : économie bleue, BTP et immobilier, tourisme et hôtellerie, filières agricoles et agroalimentaires, services...



Cette 14e édition du FEIOI se déroulera au sein du tout nouveau Technopole de Mayotte, une infrastructure dédiée à l’innovation et la recherche, ouverte à la coopération régionale.