Saint-André : le maire et le président des chambres de commerce de France parlent de développement économique

Alain Di Crescenzo, président de la CCI France (Chambresde commerce et d'industrie), accompagné de Pierrick Robert, président de la CCIR, et de leurs collaborateurs, se sont rendus ce vendredi 21 février 2025à Saint-André pour découvrir les projets structurants portés par la commune en matière de dynamisation commerciale et de développement économique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie de Saint-André (Photo : mairie de Saint-André)

Face aux défis de la digitalisation économique et à la montée en puissance des plateformes d’achat en ligne,

Saint-André se démarque par son ambition de consolider l’attractivité commerciale de son centre-ville :

Joé Bédier a présenté les initiatives phares de la ville, notamment :

• La révision du Plan Local d’Urbanisme : visant à libérer plus de 20 hectares de foncier économique

pour accueillir de nouvelles entreprises et créer de l’emploi privé sur la commune.

• Le projet “Ilot Grande Place” : une initiative moderne et novatrice pour aménager la plus grande place publique de La Réunion, destinée à devenir un lieu de vie et de commerce emblématique porté par le groupe ICADE, la banque des territoires, la Semader et Actisem.

"Nous voulons faire de Saint-André un moteur économique régional tout en préservant notre cœur de ville face aux centre-commerciaux qui valorisent parfois l’asociabilité et la consommation de masse. Les travaux et projets démontrent notre engagement à offrir un cadre de vie attractif et à favoriser l’emploi local", a déclaré Joé Bédier.

Un partenariat stratégique avec l’Inde et la zone océan Indien

Le Maire a également mis en avant le développement d’un partenariat stratégique avec l’Inde et les pays de la zone océan Indien, offrant de nouvelles perspectives économiques. Cette vision a pris forme lors de son invitation par la Chambre Consulaire du Sud de l’Inde (SICCI) en janvier dernier, en collaboration avec la CCI de La Réunion.

Alain Di Crescenzo a salué « le courage politique du Maire de Saint-André » pour les transformations en cours et la « stratégie commerciale pragmatique et adaptée » mise en place pour relever les défis économiques actuels.

« La vision de Saint-André illustre parfaitement le rôle des collectivités locales dans le développement

économique. C’est un exemple inspirant pour l’ensemble du réseau consulaire », a-t-il affirmé.

Saint-André, un territoire en transformation

Cette visite marque un tournant décisif pour la commune de Saint-André, renforçant son positionnement stratégique au sein de La Réunion. Avec des projets audacieux et un partenariat renforcé avec la CCI France & Réunion, Saint-André s’affirme comme un acteur économique incontournable.