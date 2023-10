Une nouvelle identité pour l'EGC Business School

Avec plus de 1245 diplômés, l'EGC Business School de La Réunion, une institution éducative renommée gérée par la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR) depuis plus de 30 ans, dévoile sa nouvelle identité visuelle et sa promesse, "Inspirer demain" (Photo CCIR Saint-Denis photo RB imazpress)

Cette transformation marque le passage d’un réseau de campus à une véritable Business School. C’est le reflet de notre travail et de notre engagement continu à offrir une formation de qualité qui prépareles nouvelles générations à relever les défis futurs, à innover et à devenir lesacteurs clés de demain.

L'EGC Business School de La Réunion se distingue par son enracinement au coeur de son territoire. Notre école est liée à la CCI et à son activité économique.

Grâce à notre ancrage local, l’EGC Business School de La Réunion valoriseles compétences et les connaissances présentes sur notre territoire.

La proximité avec les acteurs économiques locaux permet de créer des synergies entre les étudiants et les entreprises pour répondre aux enjeux de demain. Par la valorisation de notre territoire et des entreprises, nous affirmons fièrement notre ancrage, bénéfique pour la réussite des étudiants.

L’EGC Business School de La Réunion est reconnue pour son Bachelor (BAC+3), visé par la CEFDG.

Sa mission principale est de former et d'accompagner chaque étudiant dans sa quête personnelle et professionnelle, en cultivant les compétences nécessaires pour devenir les managers et entrepreneurs de demain. Et ce n’est pas un hasard si notre école est régulièrement classée parmi les meilleures formations en commerce,gestion et marketing par des médias tels que le Figaro et l'Étudiant.

Nous nous distinguons par nos valeurs fortes, notamment la proximité,l'apprentissage par l'expérience, l'excellence et l'ouverture vers le mondeprofessionnel et international.

En plus d'acquérir des compétences solides, les étudiants sont encouragés à développer leurs savoir-être tels que l'agilité, lapolyvalence, la gestion de la complexité, la capacité d'anticipation et l'adaptation àl'entreprise, qui sont essentiels pour construire leur avenir professionnel et personnel.

"Notre nouvelle signature "Inspirer demain", incarne la vision de notre école pour l'avenir. Elle reflète notre confiance en la capacité des jeunes étudiants à construire un futur prospère, à repousser les limites, à innover et à dynamiser le monde des affaires avec leur vision nouvelle et audacieuse.

Nous grandissons en symbiose avec nos étudiants. Leurs idées fraîches et leurpassion sont une source inestimable d’inspiration !

Notre nouvelle identité se caractérise par des couleurs vives, des ondulations dynamiques donnant une impression de mouvement et d’action.

Par cette nouvelle identité, nous avons souhaité retranscrire l’idée d’une énergie en devenir, symbolisant la progression et le dynamisme constant.

La stabilité de notre logo EGC Business School confirme la crédibilité de notre école en tant qu’institut d’enseignement supérieur “, explique Philippe Bocquet, Directeur de l’EGC Réunion.

• Chiffres clés du réseau



- 80% de réussite aux examens- 93% des étudiants trouvent un emploi après l’obtention de leurs diplômes- 25-30 étudiants par promotion- entre 12 à 20 mois d’expérience professionnelle en France ou à l’étranger- premier réseau bachelor en France- 20 campus sur l’Hexagone et en Outre-Mer- 95% de réussite en moyenne chaque année- 90% d’insertion (emplois et études)- 60 étudiants par promotion- 12 mois d’expérience professionnelle en France ou à l’étranger