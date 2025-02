Chikungunya : 671 cas recensés depuis le début de l'année 2025

Depuis le 23 août 2024, 783 cas de chikungunya ont été recensés sur l’île dont 671 depuis le début de l'année 2025. L’épidémie se poursuit avec 204 cas détectés en une semaine. "Des cas sont maintenant rapportés dans 19 communes", annonce Santé publique France. Les communes d’Etang Salé, avec 199 cas depuis le début de l’épidémie, et du Tampon avec 179 cas, sont celles qui dénombrent le plus de personnes atteintes par la maladie. Les contaminations nombre progressent également rapidement dans d’autres communes du sud et du nord de l'île. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Depuis le début de l’année 2025, ce sont 550 cas de chikungunya autochtones qui ont été signalés à la Réunion. Pour la S05, ce sont 204 cas qui ont été signalés (hausse de 25% par rapport à la semaine précédente).

Depuis la reprise de circulation en août 2024, le total des cas rapportés est de 783 cas autochtones.

Ce sont toujours les communes d’Etang Salé et du Tampon qui comptent le plus grande nombre cas, respectivement 199 et 179 cas.

On note cependant une légère tendance à la stabilisation au niveau d’Etang Salé tandis que la progression est toujours forte au Tampon. La circulation progresse également fortement aux Avirons, à Petit Ile, à St Joseph et St Louis (sud), ainsi qu’à St Leu (ouest) et à St Denis et Ste Marie (nord).

L’âge médian des cas est de 49 ans [min-max : 2-95 ans] et le sexe ratio H/F de 0,81.

Les groupes d'âge les plus touchés sont les 45-59 ans (27% des cas), les 60-75 ans (22%) et les 30-44 ans (19%). Si l'on rapporte ces chiffres à la population, c'est chez les 60-75 ans que le taux de déclaration est le plus élevé (145 cas pour 100 000 habitants), suivis des 75 ans et plus (131 pour 100 000).

En revanche, malgré l'absence d'immunité naturelle liée à l'épidémie de 2005-2006, les moins de 20 ans ne sont pas particulièrement affectés.

À ce jour, l’impact sanitaire demeure relativement faible, avec 3 hospitalisations de plus de 24 heures signalée (en cours d’analyse) et une activité très limitée aux urgences n’ayant donné lieu à aucun cas confirmé (aucun des passages aux urgences pour suspicion d’arbovirose n’a donné lieu à une confirmation biologique de chikungunya).

Dengue

La circulation de la dengue est actuellement basse sur l’île avec 12 cas détectés depuis le début de l’année, dont 4 cas confirmés par PCR (les autres étant des cas détectés par sérologie). Ces cas sont dispersés dans l’espace, ce qui ne suggère pas l’existence de foyers.

On note cependant une légère tendance à l’augmentation des cas avec 4 cas en S04 et 4 cas en S05 (à consolider).

Analyse de risque

La période actuelle de l’été austral est très favorable à la propagation des arboviroses, particulièrement avec l’arrivée des pluies récentes.

Au vu de la dynamique épidémique actuelle, la dissémination à la totalité de l’île semble vraisemblable pour les prochaines semaines. Chacun est invité à lutter contre la présence des moustiques en limitant des collections d’eaux dans les cours et jardins.

Retrouvez toutes les informations utiles sur l’épidémiologie, la clinique, la biologie, la confirmation et la déclaration des cas dans Le Point Sur le chikungunya et également sur le site de l’ARS Professionnels de santé | Agence Régionale de Santé La Réunion.