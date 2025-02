Chikungunya à La Réunion : 362 nouveaux cas signalés en une semaine

Du 3 au 9 février, 362 nouveaux cas de chikungunya ont été signalés à La Réunion. Ce sont toujours les communes du Tampon et de l’Étang-Salé qui comptent le plus grand nombre de cas, respectivement 228 et 169 cas depuis le début de l’année. La présence du virus est beaucoup plus marquée au Tampon, avec une augmentation de plus de 80% des cas. La circulation du virus progresse fortement aux Avirons, à Petit-Île, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Philippe (Photo : www.imazpress.com)

L’impact sanitaire reste relativement faible : 8 passages aux urgences et 7 hospitalisations.

La période actuelle de l’été austral est très favorable à la propagation des arboviroses (dengue et chikungunya), particulièrement avec l’arrivée des pluies récentes. Au vu de la dynamique épidémique actuelle, la dissémination à la totalité de l’île semble vraisemblable pour les prochaines semaines.

Depuis le 23 août 2024

· 1 069 cas autochtones recensés, dont 927 depuis le début de l’année ;

· 7 hospitalisations de +24h ;

· 8 passages aux urgences.

- Des gestes simples contre la dengue et le chikungunya -

Comme la dengue, le chikungunya est une maladie transmise par les moustiques tigres (Aedes albopictus). Tout le monde peut être concerné : nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées.

Se protéger avec du répulsif et une moustiquaire, éliminer les nids à moustiques et consulter son médecin en cas de symptômes sont les messages clés de cette campagne.

Éliminer régulièrement les lieux où les moustiques peuvent pondre leurs œufs

Les moustiques se multiplient en pondant leurs œufs dans des récipients et objets contenant de l’eau situés autour de la maison.

Pour lutter contre les moustiques, il faut supprimer à son domicile et autour de sa maison les nids à moustiques toutes les semaines :

- jeter ou vider les coupelles, petits récipient…

- vider les gouttières, pneus, plantes retenant l’eau

- rendre inaccessible aux moustiques les dispositifs de stockage d’eau (installation de moustiquaire ou tissus…)

- traiter ou vider les piscines non utilisées…

Se protéger des piqûres de moustiques

- sprays anti-moustiques,

- moustiquaires pour les enfants et personnes alitées,

- diffuseurs/serpentins,

- vêtements longs…

Consulter son médecin en cas de symptômes (fortes fièvres, douleurs articulaires, maux de tête, grosse fatigue…) et continuer à se protéger contre les piqûres de moustiques

Si vous êtes malade, afin de prévenir les formes graves de la maladie :

- consultez votre médecin traitant ou un service d'urgence si vous avez des signes et symptômes suivants : douleurs abdominales sévères, vomissements persistants, impossibilité de s'alimenter/s'hydrater, grande fatigue, agitation.

- surveillez votre état de santé,

- rendez-vous à l’hôpital en cas de dégradation de votre état de santé, en appelant au préalable le 15.

Découvrez tous les outils et conseils pratiques sur le site de l’ARS La Réunion.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com