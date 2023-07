“Des lignes en ligne” : un atelier d’écriture innovant dans les médiathèques du nord

"Une intuition vous fait signe, sans réfléchir vous la suivez. Si cela vous inspire, n’hésitez pas à participer à l’atelier d’écriture numérique "Des lignes en ligne" proposé par Les Médiathèques du Nord de la Réunion, jusquau 16 juillet 2023. Organisé dans le cadre de l’opération nationale "Partir en livre", ce premier atelier sera animé par l’autrice Joëlle Ecormier" indique la Cinor dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Clavier ordinateur photo RB imazpress)

Ce projet innovant se passe en ligne : les inscriptions se font sur le site lecturepublique.cinor et les échanges avec l’autrice se font par mails.

Ce format numérique enlève les contraintes géographiques et temporelles. Chacun peut écrire à son rythme, où qu’il soit. Par la suite, les participants à l’atelier pourront échanger avec Joëlle Ecormier, le jeudi 20 juillet de 16h30 à 18h, à la Bibliothèque Intercommunale Alain Peters.

Cet atelier offre un espace de liberté à tous pour s’exprimer à travers l’écriture et partager son inspiration quelque soit sa motivation : écrire pour le plaisir, pour s’extérioriser, pour laisser libre court à son imagination, pour être lu …. Il est gratuit et ouvert à tous : en effet les plus jeunes pourront dicter leur texte à un plus âgé.

Cette animation est organisée par les Médiathèques de la CINOR en partenariat avec les Bibliothèques et médiathèque de Saint-Denis.

Pour plus d’informations, contactez les médiathèques à l’adresse suivante : lesmediathequesdunord@cinor.re ou par téléphone au 0262924408.