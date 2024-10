"Grand Repas" : un menu gastronomique pour les marmailles de l'école Victor Hugo à Sainte-Suzanne

Thon confit aux épices, espadon en croûte de morue frit’, suprême de volaille ou encore pâté créole… voici le menu qui a été concocté aux élèves de l'école primaire Victor Hugo à Deux-Rives Sainte-Suzanne ce jeudi 3 octobre 2024. Objectif pour les petits et les grands, responsabiliser la gourmandise. Manger bon et manger bien, pour sa santé et pour la planète, tel est le message que veut porter le "Grand Repas", en prônant une gastronomie durable et locale qui suit le rythme des saisons et les chemins des circuits courts, qui se pense contre le gaspillage et pour la santé (Photos : sly/www.imazpress.com)

"C'était pour marquer le coup qui adhère à 100% à cette opération avec un objectif global – avec des coûts limités – de service de très bonnes choses aux élèves", lance Frédéric Foucque.

Le tout, "à partir de produits locaux" pour "favoriser les circuits court et développer une économie locale", dit-il.

Au-delà de la dégustation d’un plat original (décliné du repas gastronomique proposé par les parrains de l’événement), les enfants se sont vu remettre un petit livret par le maire, Maurice Gironcel et le président de l’OTI (Office de tourisme intercommunal) du nord, Frédéric Foucque.

Il s'agit de la première participation de la ville de Sainte-Suzanne au Grand Repas qui lui, célèbre sa troisième édition à La Réunion.

- Bien-manger responsable -

Le concept est simple : une fois par an, le même jour, l’association fédère les acteurs de la restauration collective et traditionnelle qui proposent aux citoyens d’un même territoire de partager un même menu local.

Chaque menu est élaboré et conçu par une marraine ou un parrain chef local, à partir de produits locaux et de saison. À La Réunion, il s'agit du chef du Palm, le chef Claude Pothin.

C’est l’occasion de sensibiliser les participants et les acteurs locaux aux enjeux essentiels, de circuits courts et d’anti-gaspillage alimentaire, d’éducation au goût, de la santé et du bien-être.

"C'est aussi sensibiliser les enfants à la différence entre le bien-manger et se nourrir", argue Maximin Asteurne de la ville de Sainte-Suzanne. " "Des enfants qui seront les ambassadeurs de la gastronomie chez leurs parents."

Ce rendez-vous est l’occasion de réunir les citoyens autour du repas et de ses valeurs : la convivialité, le partage, la curiosité et le plaisir de manger.

