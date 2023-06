12ème édition de la journée de l’alternance : plus de 950 formations pour les jeunes réunionnais

Ce mercredi 28 juin 2023 le Parc des expositions de Saint-Denis a accueilli la 12ème journée de l’alternance. Pour cette nouvelle édition, une cinquantaine d’exposants se sont présentés sur plus de 3.000 m² d’exposition dans le hall D de la Nordev. L’occasion pour les jeunes réunionnais de rencontrer les principaux acteurs de l’alternance qu’ils soient recruteurs, centres de formation ou organismes de conseil à l’orientation et à l’emploi. Ci-dessous le communiqué.

Les objectifs sont de faire découvrir au public des métiers et des dispositifs, d’apporter des solutions de formations et d’emploi, de permettre aux professionnels de valoriser leurs savoir-faire et de faciliter les échanges entre les jeunes et les professionnels sur l’apprentissage et l’alternance.

L’apprentissage à La Réunion, c’est aussi plus de 100 centres de formations d’apprentis et plus de 950 formations. Pour cette 12 ème édition, une cinquantaine d’exposants seront présents sur plus de 3.000 m² d’exposition dans le hall D de la Nordev. L’occasion de rencontrer les principaux acteurs de l’alternance qu’ils soient recruteurs, centres de formation ou organismes de conseil à l’orientation et à l’emploi. Parmi eux, Pôle emploi, le Medef, EDF, SFR, la gendarmerie ou encore la chambre de métiers.