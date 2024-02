La 5ème édition de la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité aura lieu les samedi 9 et dimanche 10 mars 2024 à Sainte-Suzanne. Le village de la biodiversité s'installera au parc du Bocage afin de promouvoir les initiatives locales en faveur du climat et de la biodiversité à travers divers jeux et animations de sensibilisation. La marche débutera quant à elle le dimanche 10 mars à 8h. Nous publions ci-dessous leur post (photo rb/www.imazpress.com)