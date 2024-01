Cinor : état des lieux après le passage du cyclone

Le Cinor dresse, point par point, l’état d’avancement du rétablissement des services à la population et de l’accueil du public sur le territoire de l'intercommunalité. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

- La collecte des déchets -

Pour tout le territoire de la Cinor, les collectes bacs gris et bacs jaunes ont repris depuis aujourd’hui suivant le calendrier de collecte, sauf dans les rues qui ne seraient pas encore accessibles.

Un programme spécifique de collecte de déchets verts et encombrants, avec des moyens renforcés, est mis en place pour collecter dans les meilleurs délais, compte des quantités importantes.

La collecte des déchets verts est d’ores et déjà effectuée ce jour sur les secteurs :

- Centre-Ville, Champ fleuri, Moufia Sur la Commune de St Denis.

- Duparc sur la Commune de Ste Marie

- Centre ville, Village Desprez, J. Crgo, Bagatelle en partie sur la Commune de Ste Suzanne

Jeudi est prévu la collecte sur les secteurs :

- Bas de la Rivière, Vauban sur St Denis

- La Mare, Verger, Centre ville, Gaspards, Découverte sur Ste Marie

- Bagatelle, Marine, Quartier Français sur Ste Suzanne

Les collectes se poursuivront ensuite y compris les samedis pour les autres secteurs des trois communes.

- L’alimentation en eau potable -

Sur le territoire de la Cinor, plus de 90% des abonnés sont à ce jour alimentés. Quelques points noirs subsistent notamment dans les hauts de St Denis (Brûlé, St François, La Montagne St Bernard, la Bretagne Bellevue, la Grande Chaloupe)

Les perturbations sont liées à des défauts d’alimentation électrique des équipements de pompage et de refoulement pour lesquels EDF s’emploient à rétablir. Ce qui permet à nos délégataires du service de l’eau potable (DINEO, CISE et RUNEO) de ré-alimenter progressivement les abonnés concernés.

- Les voiries d’intérêt communautaire -

En collaboration avec les communes membres, les voies concernées ont pu être dégagées et ré-ouvertes à la circulation.

Subsiste un point noir sur le chemin Père Rimbault à la Montagne St Bernard, au droit de l’ancienne léproserie, un glissement de terrain avec affouillement sous la voie s’est produit et va nécessiter probablement la fermeture temporaire de la voie pour des raisons de sécurité, une déviation sera mise en place.

- Les transports urbains -

Le réseau Citalis fonctionne dès à présent à environ 80%.

Certaines lignes notamment dans les hauts sont perturbées du fait des difficultés de circulation liées à l’encombrement de certaines voies communales.

La situation va rentrer progressivement dans l’ordre au fur et à mesure de la remise en état des voies et les usagers pas encore desservis sont invités à se tenir informé auprès de notre délégataire SODIPARC

- L’accueil des usagers -

- L’accueil physique et téléphonique de la Cinor fonctionnent à nouveau normalement

- La Médiathèque Aimé Césaire à Ste Suzanne et les bibliothèques intercommunales Alain Peters à Moufia et Alain Lorraine à La Source sont ouvertes et accueillent normalement le public depuis ce matin.

- Le cimetière de Bois Rouge a été sécurisé. Les services s’emploient à dégager les arbres arrachés et à nettoyer à la fois dans l’enceinte du cimetière et les parkings.

Il est recommandé aux familles pour leur sécurité d’éviter d’y circuler sauf inhumation.

- Le stade en eaux vives du Bocage fait l’objet d’interventions préalables d’inspection pour remise en service de la station, de relevage des eaux du canal de dérivation.

Il devrait pouvoir être remis en service dans les tous prochains jours.

Pour des raisons évidentes de sécurité, le Président de la Cinor, Maurice Gironcelle invite la population à la plus grande prudence sur les aires de loisirs de la CINOR et sur le sentier littoral Nord le temps d'un diagnostic complet.