Cinor : la quasi totalité des circuits de ramassage scolaire sont "opérationnels"

Après le passage du cyclone Belal qui a occasionné des dégâts sur les voiries et les différents réseaux, "un travail important de remise en état a été engagé pour permettre le transport des élèves (...)et la quasi totalité des circuits de ramassage scolaire sont, aujourd'hui, opérationnels" écrit la Cinor dans un communiqué publié ce lundi soir 22 janvier 2023 (Photo d'illustration)

Seuls, sur les secteurs suivants, les transports scolaires de la Cinor resteront perturbés ce mardi :

• Saint-Denis



- Secteur du Brûlé : la desserte du Brûlé est possible jusqu’au Village. Le transport scolaire pourra donc être assuré à partir de ce point.- Secteur de Saint-Bernard : pas de desserte de transport scolaire entre la Croix Jubilé et la Léproserie le point de démarrage des services de transport scolaire sera situé à l’arrêt Grande Chaloupe.- Secteur Piton Trésor : la desserte est difficile mais reste possible ; le lycée étant fermé ce mardi le transport scolaire ne sera pas réalisé.

• Sainte-Marie



- Secteur de l’Espérance les Hauts : La présence d’obstacle ne permet pas d’assurer le transport scolaire entre chemin Bras Sec et le terminus de l’Espérance.- Chemin Lagrange : la situation est inchangée la route est fermée à la circulation. Le transport scolaire ne sera pas assuré. Les élèves ont la possibilité de rejoindre l’arrêt Vierge Blanche (Ressource) ou l’arrêt Cannelle (Piton Cailloux).