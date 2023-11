Cinor : le stade en eaux vives intercommunal célèbre ses 10 ans

Le stade en eaux vives intercommunal (SEVI), sélectionné par Paris 2024, comme Centre de Préparation des Jeux, célèbre ses 10 ans. Pour l'occasion, la Cinor organise trois jours de festivités, du 1er au 3 décembre, alliant découvertes aquatiques, animations et compétition, en présence de l'équipe de France olympique, arrivée ce lundi 27 novembre 2023 sur l'île. C'est au SEVI que la délégation de quatre athlètes et de cinq cadres va consacrer, quinze jours durant, son temps de préparation et d’entraînement. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Cinor)

- Avec l'équipe de France olympique -

Après la pose de la première pierre le 8 février 2011, le SEVI avait été inauguré le 26 juillet 2013. Dix ans après, la Cinor, territoire Terre de Jeux 2024, célèbre donc du 1 au 3 décembre 2023 l'anniversaire de l'un de ses équipements emblématiques du Bocage en présence d'invités de renom, dont l'équipe de France olympique.

Les quatre premiers athlètes de la sélection française de canoë slalom retenus pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, sont de la délégation de même que la Réunionnaise Mélissa Ledormeur, internationale de kayak-polo. Née et ayant vécuà Sainte-Suzanne, cette ancienne sociétaire du Niagara CKC), déjà marraine du SEVI lors de l’inauguration en 2013, est ravie d'être du rendez-vous.

Pour la Cinor, c'est également l'occasion en outre d'inaugurer, sur ce site ouvert sept jours sur sept – hors jours fériés – et accessible au plus grand nombre , les nouvelles installations et nouveaux équipements (embarcations et matériels de musculation) permettant la pratique du kayak slalom extrême ou “kayak cross”, nouvelle discipline programmée aux Jeux de Paris 2024.



- Portes ouvertes -

La célébration de ses 10 ans d'existence prend la forme d'une opération “Portes ouvertes”, étalée sur trois jours.

- le vendredi 1er décembre (8h30-16h30): une journée s'adressant aux scolaires et aux personnes à mobilité réduite et porteuses de handicap permettant la découverte des activités de canoë et de kayak, de la caravane du sport et autre ateliers de boxe et de course. Et, à l'occasion d'une nocturne, est prévue l'inauguration de la nouvelle rampe de lancement de kayak cross (avec démonstration) et autres aménagements équipements ayant fait l'objet d'un financement à 80% de l'ANS.

La cérémonie se déroulera en présence l'équipe de la délégation France olympique.

- le samedi 2 décembre (8h30-17h): une journée consacrée à la découverte d'une compétition régionale est organisée par le Niagara Club KC de Sainte-Suzanne, avec le soutien de la Cinor et du Comité Régional, et la participation dans les bassins du team France olympique

- le dimanche 3 décembre (8h30-17h) : place enfin à la journée “grand public” festive et ludique dédiée à l'ensemble des activités de canoë, kayak et de rafting en descente et en eaux calmes, de paddle, de tobogan aquatique, ainsi que des balades en bateau, pirogue et VTT



Toutes ces séquences auront pour cadre le SEVI, à Sainte-Suzanne sur la Cinor, ville et territoire labellisés Terre de Jeux. L'événement s’inscrit bel et bien dans la volonté de développer le volet « grand public » tourisme et loisirs du projet d’activités du SEVI, complémentaire au volet sportif.

Ainsi, à l'occasion des 10 ans du SEVI, lla Cinor a décidé de la gratuité des activités de rafting et de canoë pendant dix dimanches consécutifs, du 3 décembre et jusqu’au 4 février 2024 inclus. Un dispositif s'adressant aux familles et collectifs de toute l’île qui pourront programmer à leur gré un passage au stade du Bocage durant la période de vacances de l’été austral.

L’objectif, par cette exposition, est bel et bien d’attirer de nouveaux pratiquants, et de positionner à terme le secteur Bocage / Niagara comme le pôle de référence à La Réunion en matière d’activités nautiques en eaux vives et en eaux calmes.



- Du nouveau au SEVI -

Les nouveaux aménagements et équipements en place au SEVI vont indéniablement contribuer au développement du kayak cross sur l'île, améliorer et renforcer les moyens dédiés à la haute performance à destination des sportifs de haut niveau en préparation pour les J0 2024.

Un atout de plus dans l'objectif de renforcement de l’attractivité du site et d'amélioration de l’offre de services aux divers publics fréquentant le SEVI : outre les sportifs locaux -dont ceux du Pôle Espoirs de Bel Air-, les scolaires, les personnes porteuses de handicap, les touristes, les personnels de corps de sécurité et le grand public…

La Cinor a également mené à bien l'aménagement des berges de la rivière artificielle, avec la réalisation de gradins végétalisés, de même que la création de cheminements piétons permettant l’amélioration de la sécurité et de l’accessibilité à ces espaces publics. La démarche inclut une signalétique dédiée et des points d'eau.

De même, après investissement, le SEVI dispose aujourd'hui de nouveaux matériels nautiques - canoés, kayaks, stand up paddles qui vont contribuer à la diversification des activités en eaux calmes sur le canal de dérivation dans un premier temps, puis sur la rivière naturelle depuis la cascade Niagara jusqu’à l’embouchure dans un second temps.