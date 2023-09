Cinor : pour Baobab, le mardi c’est comité de pilotage

"Les équipes du projet Baobab (Bus Aéroport Ouest Bus Aéroport Bocage) installent le projet de mobilité dans la durée. Élus et experts se réunissent à échéances régulières pour faire avancer ce long dossier rempli de dossiers spécifiques, localisés, et ciblés" rapporte la Cinor ce mercredi 27 septembre 2023 (Photo Cinor)

"On parle de PEM (Pôles d’Échanges Multimodaux), de partage de voirie, d’aménagement d’espaces, de rénovation d’anciens et de création de nouveaux axes…c’est tout cela BAOBAB et ça ne fait que commencer"dit encore l'intercommunalité du nord.

"La Cinor, les trois communes, la Région ainsi que l’État, avec la présence du nouveau Secrétaire Général de Préfecture et Sous-Préfet de l’arrondissement Nord Laurent Lenoble, travaillent ensemble et co-pilotent ce projet d’envergure pour les mobilités sur le Territoire Nord" termine la Cinor