Cinor : des routes encore inaccessibles pour les véhicules de collecte

La Cinor informe sur l'inaccessibilité de certaines routes pour les véhicules de collecte. Elle encourage vivement les usagers à procéder à l'élagage des branches, à éviter le dépôt de déchets à proximité des clôtures et des compteurs d'EDF et d'eau ainsi qu'à ne pas mélanger les encombrants avec les déchets verts (Photo sly/www.imazpress.com ) inaccessibles

Routes encore inaccessibles ( presence de cables ou branches )

- au niveau du numéro 6 chemin de la Roche Écrite,

- Allée des Turquoises

- à l'angle de la Route des Bambous et allée du Bellay,

- route des Bambous à côté du numéro 90 et 113,

- Chemin de la Roche Écrite (500 m au dessous du numéro 16),

- Rue Raoul Nativel (arbre à élaguer pour permettre la collecte),

- au niveau du numéro 118 rue jean xxlll Espérance Sainte-Marie

- au niveau du numéro 264 chemin Dufourg, numéro 1 chemin Montauban et numéro 15 chemin des fougères à la Bretagne

- au niveau du numéro 4 Ilet Quinquina

D'autre voies sont également inaccessibles et La CINOR collabore activement avec les différents services (EDF - Opérateurs téléphoniques - mairie...) afin de permettre un retour des collectes à la normale.