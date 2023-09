Cinor : tout un programme pour la Semaine du développement durable

La Semaine européenne du développement durable est un événement annuel qui se déroule à l’échelle de l’Europe, visant à sensibiliser et à promouvoir des actions concrètes en faveur de la durabilité. Engagée dans la transition écologique, La Cinor participe une nouvelle fois à cet évènement et propose différents ateliers. (Photo CINOR photo Sly imazpress)

Au programme :

- mardi 26 octobre de 9h à 12h : Répar’ali salle cafèt avec Ekopratik

- jeudi 28 sept, de 8h à 12h : atelier menuiserie aux Jardins familiaux du chaudron « Viens construire toi même ton carré potager en bois de palette avec l’équipe de Run Action »

- vendredi 29 septembre de 8h30 à 12h : Fresque de la biodiversité salle de réunion cafétéria au siège de La CINOR

- mardi 3 octobre de 8h30 à 12h : Atelier boutures de plantes et visite du Jardins familiaux du chaudron avec l’association Run action

- vendredi 6 octobre de 9h à 12h : Atelier lowtech, construction d’un four solaire avec Ekopratik -

Attention : les places étant limitées pour ces ateliers, la Cinor vous de demande de vous inscrire rapidement par mail à l’adresse suivante : laurie.ledormeur@cinor.re

Pour rappel, pendant cette semaine, des milliers d’initiatives sont organisées sur tout le continent, mettant en lumière des thématiques telles que la protection de l’environnement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la préservation de la biodiversité, et la promotion de modes de vie plus durables.

"C’est une période déterminante pour mobiliser les citoyens, les entreprises et les gouvernements en faveur d’un avenir plus respectueux de la planète et des générations futures" commente la Cinor