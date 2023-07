Du mardi 1er au vendredi 18 août 2023, Cise Réunion procédera à un curage préventif du réseau public d’eaux usées, entre la rue Jules Auber et l’avenue de la Victoire de Saint-Denis. De ce fait, des travaux nocturnes se dérouleront entre 21h et 5h. Il sera par ailleurs interdit de circuler et de stationner sur la rue de Nice durant cette période (Photo: rb/www.imazpress.com)