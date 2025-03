Saint-Denis : une opération d'urgence pour sauver les banians déracinés par Garance

Botanistes, paysagistes et équipes techniques travaillent conjointement pour tenter de sauver les deux banians situés sur le littoral de Saint-Denis, en face de la Cité des Arts. Déracinés par le passage de Garance en février, ces arbres presque centenaires sont en danger. Pour l'instant, l'objectif est d'assurer l'hydratation régulière des racines et la protection des mottes de terre mises à nu, conditions essentielles à leur survie. Une opération délicate est actuellement menée pour tenter de les préserver et les replanter (Photos : rb/www.imazpress.com)

Selon Jean-Jacques Fung, directeur général adjoint au développement et à l’attractivité du territoire à la Cinor, "une course contre la montre est engagée pour préserver et favoriser la reprise de ces arbres remarquables".

- Des pansements naturels sur les banians pour les préserver -

"On a été missionné pour essayer de sauver ces arbres", explique Vincent Pomares de la société Paysages Passion.

"Les racines sont maintenues humides, grâce à des pansements naturels, en attendant une solution technique permettant de les lever puis les replanter", dit-il. "Cela va favoriser la récupération de l'humidité."

Une opération qui durera durant au moins "un moins minimum" le temps que "les équipes techniques envisagent le levage et un élagage". Écoutez.

- Un défi technique pour sauver les banians centenaires -

Plusieurs défis restent à relever : poursuivre la sécurisation du site, organiser le levage délicat des arbres et coordonner les moyens techniques sans impacter la circulation.

"Des entreprises privées seront sollicitées dans le respect des règles de commande publique, mais aucune solution définitive n’a encore été arrêtée", détaille Jean-Jacques Fung. "Un premier budget d'environ 20.000 euros a été débloqué pour sécuriser la zone et préserver les racines".

De son côté, la Cinor, en collaboration avec des partenaires tels que la Direction de l'environnement, aménagement et logement (DEAL), la mairie de Saint-Denis ou encore la Direction régionale des routes, poursuit les discussions pour finaliser les modalités de l’opération.

Parallèlement, les experts doivent également rétablir la circulation sur le sentier, tout en veillant à ne pas aggraver l’état des banians.

