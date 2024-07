Les 3 et 4 août 2024, le parc de la Nordev à Saint-Denis accueillera le "Geek ali !". L'événement met en avant les pratiques artistiques et culturelles de la culture geek. Le festival vise à croiser les esthétiques, les initiatives et les genres liés à cette thématique (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au programme de l'événement geek : des stands de dessin et de graff, une exposition artistique et un concours de planche de manga.

Plus d'info sur : www.geekali.re