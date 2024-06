Journée du territoire : rencontre entre acheteurs et entreprises

La Cinor et divers autres acheteurs publics ou semi-publics (la commune de Saint-Denis, le Département de La Réunion, la Région Réunion, l’aéroport de Roland Garros, la SHLMR, etc…) sont engagés dans une démarche Stratégie du bon achat (SBA). L’une des actions phares de la Stratégie du Bon Achat est l’organisation d’une Journée du Territoire organisé le 18 septembre 2024 au Parc des expositions et des congrès de Saint-Denis (hall C) de 8h15 à 13h30. (Photo CINOR photo Sly imazpress)

Encore appelé Journée SBA du Territoire du Nord, c'est un événement qui permet aux acheteurs publics ou semi-publics de rencontrer les entreprises et de leur communiquer le programme prévisionnel des marchés de travaux, de fournitures et de services, pour une année.

Des organismes de diffusion numérique des Avis d'appel public à la concurrence (AAPC) marchés publics sont également conviés pour échanger avec les acheteurs et entreprises sur la publicité des marchés publics, et notamment comment rendre mieux lisible pour une Très petite entreprise (TPE) les annonces publiées.