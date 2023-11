L'AFD appuie la Cinor pour son projet Baobab

L’Agence française de développement (AFD) va cofinancer à hauteur de 600 000 euros, en subvention sur Fonds Outre-mer (FOM), l’assistance à maîtrise d ‘ouvrage (AMO) pour le pilotage des études, nécessaire au passage en phase opérationnelle du projet "Bus aéroport ouest- Bus aéroport bocage" (BAO-BAB) de la Cinor. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo Cinor)

Le territoire de la CINOR est fortement attractif, constituant un moteur de croissance économique et un pôle d’emplois majeur. Il dispose d’une bonne desserte avec un raccordement aux voiries structurantes du Nord de l’île (RN1, NRL). Si son accessibilité est favorable, le territoire est caractérisé par un niveau de trafic important, notamment aux heures de pointe : au niveau de l’aéroport la circulation journalière peut dépasser 100 000 véhicules par jour.

Les transports collectifs représentent seulement le troisième mode de déplacement à La Réunion avec une répartition modale de 11% pour le territoire de la CINOR. Faute d’alternative tangible, le recours à la voiture reste le premier réflexe des Réunionnais pour accomplir leurs déplacements.

En effet, les transports en commun souffrent d’un déficit d’image et d’un manque de compétitivité face à la voiture particulière dont les origines sont multiples : problèmes de régularité, voiries souvent inadaptées aux transports en commun et faible lisibilité de l’offre de transport en commun.

La ville de Saint-Denis en particulier souffre de ce déficit : asphyxiée, ses espaces publics sont encombrés, son littoral est accaparé par le boulevard principal reliant l’Ouest à l’Est (Bd Lancastel), tandis que le boulevard Sud (Jean Jaurès) se congestionne de plus en plus.

L’enjeu principal est donc de développer une offre de transports alternative à la voiture individuelle, enjeu auquel le projet BAOBAB (Bus Aéroport Ouest-Bus Aéroport Bocage) compte répondre en apportant une offre de transport en commun de type Bus à haut Niveau de Service (BHNS) et des infrastructures en site propre s'étendant de la zone de la Caserne Lambert à Saint-Denis jusqu'à Quartier Français à Sainte-Suzanne.

La première phase, priorité stratégique de la CINOR, concerne le tronçon BAO (Aéroport – Ouest) en cohérence avec l’ouverture de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) à l’Ouest de Saint Denis.

- Descriptif -

L’appui de l’AFD de 600K€ en subvention sur Fonds Outre-mer (FOM) vient cofinancer l’assistance à maîtrise d ‘ouvrage (AMO) pour le pilotage des études, nécessaire au passage en phase opérationnelle du TCSP BAOBAB.



Cette AMO aura pour première mission la réalisation d’une étude de définition visant à compléter et moderniser l’actuel court tronçon central de TCSP (de moins de 4km) en le prolongeant à l’Ouest et à l’Est aux portes de l’agglomération en cohérence avec, à l’échelle interurbaine, le réseau de transport régional Car Jaune et à l’échelle urbaine, une nouvelle politique de stationnement et d’aménagement de l’espace public dans le Chef-Lieu.

Cette étude devra apporter à la CINOR des éléments technico-économiques de décision pour le projet (son tracé, ses stations, son matériel roulant, les infrastructures à prévoir, les contraintes foncières, les coûts prévisionnels d’investissement et de fonctionnement, ...).

L’AMO sera également garante du suivi du processus de conception et réalisation du projet BAOBAB, et aura un rôle de conseil auprès de la CINOR, en interface avec les différents prestataires.

- Résultats attendus du projet -

L’AMO du projet BAOBAB est centrale dans la réalisation du projet BAOBAB. Elle accompagnera la CINOR pour la mise en oeuvre du projet qui vise les objectifs suivants :

- Offrir une solution alternative à l’usager en lui permettant de disposer de parkings relais aux portes des villes, au Barachois, à Duparc, ou encore à Deux Rive-Quartier Français ;

- Emprunter, via les pôles d’échanges un réseau performant de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) ;

- Créer une plateforme réservée principalement aux bus, et limiter la place de la voiture individuelle sur le plan

des infrastructures routières ;

- Installer une offre de service bénéficiant de plages horaires plus larges, mieux adaptée à une vie urbaine diurne et nocturne ;

- Connecter l’usager aux autres systèmes existants comme le transport par câble et autres modes actifs individuels ou « doux » (vélo, marche, trottinette…).



La CINOR exécute l’essentiel de ses dépenses d’investissement en maîtrise d’ouvrage directe qui viennent ainsi augmenter son patrimoine. Le reste consiste en des subventions d’équipements à des organismes tiers, essentiellement des communes.

L’AMO a été confié au Groupement transamo/artelia/atelier alfred PETER paysagiste/Said IBRAHIM dans le cadre ce projet.