La Cinor a adopté ses comptes administratifs pour l’année 2022

La Cinor, où siègent désormais six nouveaux élus sainte-mariens, a adopté ses comptes administratifs pour l’année 2022 : 220 millions pour le budget général, auxquels viennent s’ajouter 30 millions pour l’assainissement et 25 millions pour l’eau potable. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Cinor)

La trajectoire financière de l’EPCI du Territoire Nord, toujours maîtrisée, reste saine et sauvegarde sa capacité à poursuivre les investissements. Certains ont vu le jour en 2022 (le téléphérique urbain Papang, Le Kub, le nouveau Port de Sainte-Marie), et d’autres sont en préparation pour les mois et les années à venir (Baobab et le pôle d’échange multimodal de Quartier français, la Bibliothèque du Chaudron, ou encore l’amélioration du système de distribution d’eau potable à partir du captage de bassin bleu à Montée-Sano).



Cette volonté d’améliorer l’attractivité du Territoire Nord est rendue possible grâce aux efforts financiers fournis en matière de maîtrise des dépenses et de recherche de financements, alors que les intercommunalités sont impactées par des décisions gouvernementales sans compensation financière. La CINOR reste donc un territoire dynamique et attractif !