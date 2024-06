Lancement de l'application Trizzy : une aide dans la gestion et la réduction des déchets

Ce mercredi 5 juin 2024 est célébrée la journée mondiale de l'environnement. La Cinor profite de ce jour pour lancer sur son site internet un nouvel assistant virtuel : l'application Trizzy. Le panda de Trizzy est là pour guider les habitants du nord dans la gestion et la réduction de leurs déchets. (Photo : Sly/www.imazpress.com)

Trizzy est une application qui aide les collectivités et leurs citoyens à mieux trier leurs déchets, à réduire leur production et à promouvoir l’économie circulaire. Le dispositif fournit des conseils pratiques sur le tri des déchets, indique les lieux de collecte et propose des tutoriels et des activités éducatives et ludiques pour sensibiliser les usagers.

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Cinor.