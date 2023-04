Saint-Denis : le 34ème Salon de la maison met l'accent sur l'habitat durable

Pour sa 34è édition, le Salon de la Maison se tiendra du samedi 29 avril au lundi 8 mai 2023 au Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint-Denis. Rendez-vous incontournable pour les exposants comme pour les dizaines de milliers de visiteurs, cette année, les organisateurs ont choisi le thème de "l'habitat durable", dans un monde où "les modes de consommations évoluent". En tout, ce sont près de 350 exposants qui sont attendus dans les quelques 1 100 stands, sur quasiment de 20 000m2 de surface d'exposition, une année après la reprise du salon qui a dû garder ses portes closes en 2020 et 2021 à cause de la pandémie. (Photo édition 2022 : rb/www.imazpress.com)

Véritable institution pour les professionnels de l'habitat comme pour les quelques 100.000 visiteurs en moyenne, le Salon de la Maison est de retour samedi 29 avril au 8 mai 2023, au Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint-Denis.

Une diversité de stands (plus de 1100) s'offriront aux vsiteurs attendus en nombre cette année, après une fréquentation en légère baisse en 2022 avec 90.0000 personnes sur les 9 jours.

Retrouvez la liste complète de tous les exposants de l'édition 2023.

- Enjeu de l'habitat durable -

Cette année, le thème sélectionné est "l'habitat durable". "Dans un contexte où les ressources diminuent, où l’inflation est une réalité dans tous les secteurs, notre mode de consommation évolue, on passe au "consommer mieux", on se tourne vers le durable, le plus propre, le plus économique", ont déclaré les organisateurs de l'événement.

Pour ce faire, de nombreux stands relevant du développement durable seront présents, parmi lesquels des sociétés du photovoltaïques, du traitement de l'eau et de l'assainissement.

Des animations sont aussi prévues, en rapport avec le thème choisi, à l'image de La SPL EDDEN qui souhaite sensibiliser un maximum de Réunionnais à la protection et la valorisation de la biodiversité et les paysages naturels uniques de l’île.

Pour cela ils animeront des ateliers de bouturage & marcottage, de reconnaissance des espèces endémiques et indigènes, des ateliers de permaculture et composte mais également des conférences. Rendez-vous dans le Hall B pour les ateliers, en salle Alamandas pour les conférences, sans oublier l’animation contée dans la cour intérieure.

De même, l'Adrie (L’Association pour le Développement des Ressourceries, l’Insertion et l’Environnement) proposera de nombreux ateliers pour recycler et créer des objets ou encore pour apprendre à réparer ses petits électroménagers ou des astuces pour faire durer son ordinateur plus longtemps. Transformer et redonner une seconde vie à nos déchets d’ameublement usagés, aux textiles, au mobilier design , durable et désirable, en objet de déco ou autre. Bref ne pas jeter mais recycler et transformer. Retrouvez les ateliers de l'Adrie dans le Hall D.

- Infos Pratiques -

Horaires d'ouverture : du 29 avril au 8 mai 2022 de 10h à 19h

Tarifs : 5 euros pour les adultes, 2 euros pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Le Parc des Expositions et des Congrès Auguste Legros de Saint Denis est desservi par 4 lignes de bus Citalis : les Lignes 5, 15, 27, 27A, 31 et 33 – L’accès au Parc des Expositions sera renforcé par des navettes gratuites en rotation permanente qui permettront aux visiteurs stationnés dans les parkings identifiés ci-dessous d’accéder sans encombre à l’entrée du Salon de la Maison.

Plus d’informations sur www.salondelamaison.re

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com