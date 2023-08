Le chemin Bois Rouge de Saint-Denis en travaux en août

La Cinor vous informe que des travaux vont être réalisés chemin Bois Rouge à Saint-Denis. Les travaux porteront sur l’élargissement de la chaussée et la réalisation d’un réseau d'eaux pluviales, usées et potables, a indiqué la Cinor. La circulation sera fermée de 8h à 17h mais maintenue pour les services de transports scolaires et urbains. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Nature des travaux :

Élargissement et confortement de la chaussée et réalisation d’un réseau d’eaux pluviales, usées et potable.

Informations pratiques :

Début des travaux : août 2023

Durée : neuf mois | Coût des travaux : 1 696 603 €

Route fermée de 8h à 17h.

Les services de transports scolaires et transports urbains seront maintenus mais connaîtront des perturbations liées aux différentes contraintes de chantier.

La collecte des déchets (encombrants, déchets verts et bacs poubelles) sera effectuée, selon votre calendrier de collecte, les matins avant 8h.

Merci de bien vouloir présenter vos déchets la veille des jours de collecte.