Le stade en eaux en vives du Bocage a son équipement structurant pour le kayak cross

"C'est fait ! La pose de la passerelle et de la rampe de lancement de kayak extrême - de même que la mise en place de nouveaux équipements de musculation ,- ont été menées à bien" informe la Cinor ce vendredi 29 septembre 2023. "Le Stade en Eaux en Vives Intercommunal du Bocage dispose désormais de son équipement structurant pour le Kayak Cross. En route pour Paris 2024" ajoute l'intercommunalité du nord dans le communiqué que nous publions ci-dessous

Cette passerelle de 22 m, est constituée d'un bi-poutres en profilés reconstitués soudés, avec au centre une travée isostatique piétonne, accessible par un double escalier avec garde-corps inox.

Sur la façade latérale (côté mer), la passerelle (accessible par un double escalier avec garde-corps inox) porte une rampe de lancement de 7m35, en finition duplex galvanisé parée d'une tôle aluminium, pour un poids global de 8780 kg. C'est de cette rampe, dévoilant un plan incliné de 2m à 45°, que s'élanceront les kayakistes de l'extrême lorsque seront donnés les futurs top-départs.

Ces nouveaux aménagements et équipements de haut niveau, en lien avec le statut de Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) du SEVI et la labelisation de la Cinor comme territoire Terre de Jeux, "permettent de poursuivre la dynamique en cours et ouvrent la voie au développement de la pratique du kayak slalom extrême sur l'île, une nouvelle discipline programmée aux JO 2024", confie Alix Coindevel, Chargé de mission Terre de Jeux 2024.

"Nous passons actuellement la surmultipliée dans le cadre de ces aménagements et l'acquisition d'équipements visant à favoriser une meilleure offre de service à nos usagers, grand poublic, scolaires et athlètes de haut niveau. Il s'agit également de faire face à au moins trois événémentiels majeurs au SEVI : les 10 ans du stade, la Run Slalom 2024 et l'accueil de la flamme olympique, le 12 juin. prochain sur ce site".

En parallèle des actions aménagements, la Cinor a ainsi concrétisé l'acquisition de divers matériels sportifs de kayak extrême dont des embarcations dédiées (20 kayaks cross adultes Paname, RipRevo, Chilli) pour un un coût de 43 473,14€ ainsi que des fourniture de portes (bouées).

Cet investissement inclut le renouvellement partiel du parc d’embarcations gonflables (16 Kayaks et pagaies enfants, squally avec gilets de flottaison pour un montant de 53 749,16 € et des fourniture d’obstacles de fond pour la rivière artificielle d'une valeur de 36 716,17 €.

Du matériel de musculation a également été acquis pour un montant de 19 704,94 €.

- L'accueil du public amélioré -

La phase 2 de ces travaux d'aménagements se poursuit sur le site, avec la création de gradins végétalisés et de cheminements piétons à partir de l'entrée principale et d’issues de secours complémentaires.

Situés en rive gauche de la rivière artificielle, ces gradins contribueront à l'accueil du public (jusqu'à 500 personnes) dans des zones jusqu’alors non autorisées pour des raisons de sécurité et d’accessibilité.

S'agissant des cheminements piétons, le revêtement des zones accessibles PMR est attendu en béton drainant, de l’entrée côté passerelle kayak jusqu’à l’extrêmité du virage des gradins.

A proximité des gradins, de part et d’autre des tribunes, la Cinor prévoit des points d’eau potable.

Un stade qui fait peau neuve avant le lancement de la saison 2023-2024 puisqu'un nettoyage haute pression du canal artificiel (plots et fond de rivière), accompagné d'un rafraîchissement peinture est programmé à la mi-octobre. Tout comme le nettoyage de l’embouchure (mer/rivière de Sainte-Suzanne.

- Coût des aménagements -

- Lot 1 : VRD – (Travaux préparatoires, cheminements piétons, tribunes, gradins). Réalisation des travaux : Sarl EGBE & Cozom . Coût : 194 101,78 €

- Lot 2 : Gros oeuvre – (Travaux fondations passerelle). Coût : 89 564,04 €

- Lot 3 : Charpente -platelage-métallerie - (Travaux fondations passerelle). Réalisation des travaux : Krugell. Coût : 125 047,65€ TTC

Coût total : 408 713, 47 euros

- Les 10 ans du SEVI -

La concrétisation de ces nouveaux équipements et aménagements constitue un beau symbole en cette année qui marque également la venue au SEVI en stage de l'équipe de France olympique de canoë-kayak à mi novembre, les 10 ans de Stade en Eaux Vives (prévus du 1 au 3 décembre 2023 sous forme d'un grand rendez-vous de loisirs et populaire) et la préparation de la 3e édition de la Run Slalom 2024.

Devenue l'un des rendez-vous mondiaux les plus importants de cette discipline olympique, la Run est programmée du 2 au 4 février 2024, à quelques mois des JO de Paris.

Il y aura du beau monde ! L'acquisition du nouveau matériel (plots et remontes pentes) au sein de la rivière artificielle permet désormais une configuration àl l'image de celle de Vaires sur Marne, antre du bassin olympique de 2024.