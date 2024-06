Réunion food festival : un ron kozé avec la participation de la Cinor

Ce dimanche 16 juin 2024, la Cinor et la ville de Saint-Denis interviennent pour un ron kozé "Capitale culinaire" à l'occasion du Réunion food festival au square du Barachois. Du jeudi 13 au dimanche 16 juin, la street food et la gastronomie péi seront mises à l'honneur avec la participation de plus de 100 chefs et pâtissiers pour célébrer le patrimoine culinaire réunionnais. Nous publions le post de la Cinor ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

