Saint-Denis : le quartier de la Providence fait peau neuve

Afin de moderniser et de sécuriser ses infrastructures la ville de Saint-Denis a entamé de nombreux travaux de rénovation comme sur pont de la Trinité ou encore la passerelle des Sangoutiers. Dans la continuité des travaux, la ville va entamer la rénovation du pont de la Providence. Ces travaux se feront en trois phases et impacteront de manière provisoire la circulation sur une durée de 11 mois. La ville recommande à ses administrés de prendre leurs dispositions en fonction des restrictions de circulation indiquées ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Denis)

Première étape

Le chantier a démarré fin juillet. Une passerelle métallique provisoire en parallèle du pont de la providence sera installée afin de dévier les différents réseaux présents sur le pont actuellement.

Deuxième étape

À partir de début octobre, des opérations de purge et de renforcement de l’ouvrage seront réalisées ce qui engendra une circulation par alternat.

Troisième étape

L’année prochaine, une opération de levage de l’ouvrage aura lieu de nuit afin de garantir le remplacement des appareils d’appuis. La circulation sera donc interdite de nuit durant cette phase (durée de la phase : 1 semaine). Une fois le levage terminé, la circulation se fera par alternat.

De ce fait, la circulation sera ponctuellement impactée sur le pont de la Providence jusqu’à juin 2024.

Pour rappel, le pont de la providence date de la fin des années 70, début des années 80. Il a été créé pour relier le quartier de la Providence à celui des Camélias en passant au-dessus de la ravine du Butor.

Il mesure 50 mètres et est principalement composé de béton armé. Les travaux de rénovation et de sécurisation de cet ouvrage sont estimés à 2 millions d’euros pour une livraison au second semestre 2024.