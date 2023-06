Saint-Denis réhabilite son réseau de collecte des eaux usées

Les travaux du réseau de collecte des eaux usées de la rue Jules Auber et des voies adjacentes, à Saint-Denis, débuteront lundi 5 juin 2023. Des perturbations de circulation sont à prévoir dans le secteur pour une période de cinq mois. Des travaux nécessaires, alors que les installations datent de plus de 50 ans désormais. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"On s'engage dans des travaux conséquents, qui vont durer jusqu'au mois d'octobre et qui occasionneront forcément des désagréments pour les riverains en matière de circulation" indique Jacques Lowinsky, vice-président de la CINOR délégué à l'aménagement et l'urbanisme. L'intercommunalité, en charge des travaux, investit "3 millions d'euros pour la tranche ferme, et on a deux tranches conditionnelles, ce qui représente un volume global de 6 millions d'euros" ajoute-t-il. Ecoutez :

Les travaux débuteront à 8h30 et se termineront chaque jour à 15h30. Des travaux de nuit pour les trois carrefours impactés sont aussi prévus. "On tiendra tout au long des travaux la population au courant, une médiatrice a été désignée pour communiquer avec les habitants" précise Jacques Lowinsky. Trois phases sont prévues, avec à chaque fois un secteur précis impactés. "On fera tout pour prendre en compte les besoins des uns et des autres" assure-t-il.

"Le réseau d'eaux usées c'est la santé. Ce réseau d'eau sale, lorsqu'il déborde, va dans les nappes phréatiques, dans la mer, dans nos rivières. On investit donc dans la biodiversité, mais aussi dans la santé, et le confort des habitants" explique Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. La commune va par ailleurs investir 500.000 euros pour la reconstruction de la voierie, une fois les travaux terminés. Ecoutez :

La maire précise par ailleurs que "sur cette rue on a un peu moins de commerçants que sur le reste du centre-ville". "Il y aura tout de même la possibilité de passer, on ne va pas faire tous les travaux d'un coup, on n'immobilise pas toute la rue Jules Auber" rassure-t-elle.

