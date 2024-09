Saint-Denis : léger affaissement dans la rue Juliette Dodu, le secteur est totalement sécurisé

La portion de la rue Juliette Dodu comprise entre la rue Alexis de Villeneuve et rue de la Compagnie (centre-ville de Saint-Denis) s'est affaissée ce vendredi 27 septembre 2024. "C'est une casse souterraine du réseau d'assainissement" qui est à l'origine de l'affaissement, indique la Cise Réunion dans un communiqué publié samedi. La mise en sécurité du site a immédiatement été réalisée par la Ville de Saint-Denis et la Cinor avec la mise en place de barrières. Un arrêté municipal afin de dévier la circulation au niveau du 80 rue Juliette Dodu sur les places de parking côté droit. Lancés par les deux collectivités, des travaux de réhabilitation commenceront ce lundi matin. Le montant prévisionnel de ce chantier est estimé à 220.000 euros (Photo Cinor) affaisse

Une surveillance du secteur est excercée par la Cise Réunion tout au long de ce week-end sur le réseau afin de contenir l’écoulement des eaux usés.

"La Ville de Saint-Denis et La Cinor s’engagent, à partir de ce lundi, à entamer les travaux de réhabilitation sur la rue Juliette Dodu. Ces travaux visent à moderniser les infrastructures souterraines, notamment les réseaux d’eaux usées, afin d'améliorer la qualité de vie et le confort des habitants" a écrit la mairie de Saint-Denis dans un communiqué publié samedi matin sur ses réseaux sociaux

"Si certains pouvaient, encore, douter de la nécessité de réhabiliter le réseau d’eaux usées Rue Jules Auber, l’incident survenu, hier, sur celui de la rue Juliette Dodu leur donne une réponse évidente" a pour sa part commenté la Cinor sur ses réseaux sociaux



Ce chantier "s’inscrit dans un vaste projet de renouvellement urbain, qui témoigne de l’engagement des collectivités à répondre aux besoins des Dionysiens et des Réunionnais" ajoute la mairie dionysienne.

"Nous mettons tout en œuvre pour minimiser les désagréments occasionnés par ces interventions, tout en garantissant un environnement plus sain et des infrastructures plus performantes pour les années à venir" termine la commune.

