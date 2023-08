Des ventes solidaires à Sainte-Clotilde, Sainte-Marie et Saint-Benoît

Le Cinor vous informe qu’une vente solidaire aura lieu ce samedi 12 août 2023 de 8h30 à 16h à la Ressourcerie la Marne à Sainte-Marie, la Ressourcerie Bras-Fusil à Saint-Benoît et au Pôle numérique de Saint-Clotilde. Organisé par l’association la Ressourcerie LéLà, cet événement a pour but d’obtenir des objets à des prix réduits tout en "soutenant une cause sociale et environnementale" indique la Ressourcerie LéLà. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: la Ressourcerie LéLà )

Venez-vous équiper pour la rentrée lors de nos ventes solidaires : bureaux, chaises, mobilier, électro-ménager, livres et vêtements à prix réduits.

Ne manquez pas notre offre spéciale sur les ordinateurs reconditionnés à partir de 100 euros le pack complet (en vente uniquement au pôle numérique).

Participez à l'atelier "Répar ou Mêm" de 9h à 15h pour apprendre à réparer vos petits appareils électriques et prolonger leur durée de vie.

Pour les créatifs, nos ateliers Créa'Récup offrent l'opportunité de donner une nouvelle vie à des matériaux en bois de récupération. Réalisez une "petite étagère de rangement" à la Ressourcerie La Mare ou un "organiseur de bureau" à la Ressourcerie Bras-Fusil.

Profitez également de l'occasion pour déposer vos articles inutilisés dans nos ressourceries "réutiliser + jeter".

Ressourcerie La Mare : 10 rue Coco Robert Zac La Mare Sainte-Marie

Ressourcerie Bras-Fusil : 12 impasse des Hibiscus Bras-Fusil Saint-Benoît

Pôle Numérique (uniquement ordinateurs reconditionnés) : 21, rue des Vavangues ZAC Finette Sainte-Clotildex

Inscrivez-vous aux ateliers au 02 62 69 22 01, places limitées.