Sainte-Marie : l’école de musique de Beauséjour ouvre ses portes au public

L’Ecole de musique intercommunale de Beauséjour (EMIB) a été inaugurée le 21 juin 2013, date symbolique de la Fête de la Musique, avant la rentrée officielle en août 2013. Pour ses 10 ans, l’EMIB sera accessible au grand public, gratuitement, dès 10h avec la possibilité de découvrir toutes les disciplines, les instruments, le travail des élèves et des enseignants, sur le principe d’un itinéraire/voyage musical et d’un parcours de découverte (Photo sly/www.imazpress.com)

"Je crois que l'école de musique de Sainte-Marie est très connue, nous avons plus de 400 élèves qui viennent tous les ans" note Maurice Gironcel, maire de la commune et président de la Cinor. "Peut-être que demain il faudra réfléchir à une annexe, ou à un agrandissement de cette école de musique, pourquoi pas dans l'ancienne usine de Quartier" ajoute-t-il.

Sont programmés des temps de démonstration et d’ateliers donnés par les différents groupes de l'école de musique sur les trois espaces aménagés (auditorium, hall et extérieur). Ainsi, toutes les disciplines et pratiques enseignées seront mises en valeur avant les concerts de Solah puis Meddy Gerville à partir de 18h30.



Plusieurs temps forts sont prévus :

1. Extérieur : Déambulation, fanfare

2. Parcours de découverte des disciplines "petit train musical" au sein de l'EMIB

3. 2 Master Class (clavier et basse)

4. Temps de présentation des instruments dans l'après midi

5. Concerts des différents groupes de l'école de musique sur 3 espaces (auditorium, hall et extérieur) en après-midi

6. Exposition de photographies et de vidéos sur la journée.

7. Concerts de Solah et de Meddy Gerville avec différents groupes de l'école (en début de soirée)



- L'école de musique en quelques chiffres -



Sur un terrain acheté à la ville de Sainte-Marie, la Cinor a construit au début des années 2010 l’école de musique intercommunale de Beauséjour. Aujourd’hui, 24 personnes dont 18 enseignants accueillent les 400 élèves dans cet équipement qui a coûté 4,7 millions d’euros (dont 600 000 euros de matériels, mobiliers et instruments) subventionné à hauteur de 51% principalement par La Région et l’Europe.



Depuis l’année 2018-2019, l’EMIB avec 400 inscriptions par an fonctionne au maximum de ses capacités. "On peut y croiser, parmi les apprenants, des artistes locaux reconnus, comme le chanteur du groupe Analyse avant son départ en métropole, ou encore le bassiste du groupe Ravan" note la Cinor.



"C’est la seule école de musique gérée directement par une intercommunalité dans l’outre-mer" affirme la Cinor. Chaque année, elle dépense "un peu plus d’un million d’euros pour son fonctionnement, et plus de 200 000 euros de matériels et instruments sont venus compléter, sur 10 ans, la dotation de départ".

"L'intercommunalité souvent on pense aux camions qui ramassent les ordures ménagères, mais ce n'est pas que ça : l'intercommunalité c'est aussi l'économie, la culture, le sport" rappelle Maurice Gironcel, écoutez :





Au sein de l’école, 20 disciplines différentes sont enseignées. Elle "contribue, à travers ses ensembles instrumentaux et vocaux et les partenariats qu’elle développe, au dynamisme culturel du territoire" souligne l'intercommunalité. "Sur 10 ans, c’est, déjà, 3 350 élèves qui se sont inscrits à l’EMIB. Et comme symbole de cette histoire, certes courte mais, déjà, dense, le président Maurice Gironcel aura le plaisir, samedi, de remettre le diplôme de fin de 2ème cycle à Célia Rosa qui marque ses 10 ans de d’apprentissage de la musique, à l’EMIB et, du violon plus particulièrement" conclut-elle.

