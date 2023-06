Sainte-Suzanne : un dispositif pour les jeunes en situation de précarité

Ce mardi 13 juin 2023, la Semader ouvrira son premier chantier Travail alternatif à la journée, un programme d’insertion globale mis en place par des dispositifs médico-sociaux spécialisés en addictologie. Ce dispositif ouvert aux 16-25 ans en situation de précarité, portera sur des travaux de nettoyage, de décapage et d’enlèvement de tags dans les parties communes de plusieurs résidences Semader situées sur Sainte-Suzanne (Photo: CDC habitat)

Suite à la signature de la convention partenariale du projet TAPJ (travail alternatif à la journée) ce vendredi 9 juin 2023, la Semader inaugurera son premier chantier à Sainte-Suzanne ce mardi 13 juin 2023. Les travaux effectués par des jeunes de 16 à 25 ans sur les différentes résidences de la Semader devraient durer 7 mois et donc s’achever le 31 décembre 2023.

Cette initiative permettra de recruter entre 4 à 5 jeunes par chantier. Sollicités 4 heures par semaine ils seront rémunérés 10 euros de l’heure.

- TAPAJ, qu’est-ce que c’est ? -

C’est un dispositif destiné à des jeunes de 16 à 25 ans, en grande précarité, désocialisés, souffrant de problèmes de consommations et/ou d’addictions. Il leur permet de reprendre le contrôle de leur vie et de prévenir leurs conduites addictives via un accompagnement global (médico-psycho-social) et une activité professionnelle payée à la journée ne les engageant pas immédiatement sur la durée et qui ne nécessite pas une qualification ou d’expérience professionnelle particulière.



A La Réunion, la Semader a été sollicitée fin 2022 par TAPAJ France pour mettre à disposition un support technique et pédagogique pour mener à bien un chantier TAPAJ sur les quartiers prioritaires du Contrat de Ville de Sainte-Suzanne (Village Desprez et Bagatelle). En effet, des regroupements de personnes oisives et présentant une problématique d’addictions ont été identifiés comme pouvant engendrer des nuisances auprès des locataires des résidences adjacentes à ces lieux de regroupements.



Ce projet, financé en partie par le dispositif ATFPB du Contrat de Ville de Sainte-Suzanne, a été établi en partenariat avec :



• le CSAPA Est, en tant que porteur du dispositif TAPAJ Saint-André

• la Mission Local Est, co-porteur du dispositif TAPAJ Saint-André

• BAC Réunion en tant qu’employeur.