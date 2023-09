La Cinor et son partenaire Citalis ont célébré le mercredi 20 septembre 2023 "le succès incontestable du téléphérique urbain Papang (Sain(t-Denis), qui a fait voyager deux millions de réunionnais à ce jour" indique l'intercommunalité du nord. Le deux millionième voyageur, Adrien Lallemand, a reçu à cette occasion un abonnement d’un an au réseau Citalis et à son service de location de vélo électrique (Photo Cinor)