Visite des ruches du Grand Prado à Saint-Denis

Dans le cadre de l’évènement APIDAYS la Cinor et Runéo, organisent le samedi 15 juin 2024 sur le site du Grand Prado à Saint-Denis de 8h30 à midi, une matinée de sensibilisation et d’ateliers dédiée à l’importance des abeilles et de la biodiversité.

Cette année marque la troisième édition de cet événement organisé par la Cinor, en partenariat avec l’UNAF et Runéo. Depuis 2019, six ruches ont été installées sur le site du Grand Prado dans le cadre du projet national "Abeille, sentinelle de l’environnement". Ce projet vise à promouvoir la préservation des abeilles, essentielles à la pollinisation et à la santé de l'écosystème.

- Au programme -

- Visite du Rucher : découvrez les ruches du Grand Prado et apprenez-en davantage sur le comportement fascinant des abeilles

- Ateliers de sensibilisation : participez à divers ateliers interactifs pour comprendre l’importance des abeilles dans la nature et les actions que chacun peut entreprendre pour les protéger

- Inscription -

Étant donné que le site du Grand Prado est un site industriel, il est donc impératif de s’inscrire à l’avance pour des raisons de sécurité. Le nombre de places est limité à 25 participants. Inscription

Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Cinor.