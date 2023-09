Cinor : opérations de ramassage des déchets à Saint-Denis et à Sainte-Marie

Du jeudi 14 septembre au dimanche 17 septembre 2023, la Cinor organise plusieurs opérations de nettoyage sur son territoire. Ces actions entrent dans le cadre du World Cleanup Day, un événement mondial visant à mobiliser des millions de bénévoles pour dépolluer l’environnement. L'intercommunalité fournira aux volontaires des sacs, des gants, des bacs "tout en organisant des collectes après les opérations de nettoyage" indique-t-elle (Photo Déchets plastiques photo RB imazpress)

Les opérations de nettoyage auront lieu sur différents sites à Saint-Denis et Sainte-Marie. En plus de fournir des outils de ramassage et collecter les déchets l'intercommunalité mettra également en place des stands d’information et de sensibilisation du public sur la nécéssité de respecter l'environnement.

Au programme :



World Cleanup Day, appelé aussi journée mondiale du nettoyage de notre planète, est une opération planétaire, lancée par l'association à but non lucratif Let's do it Foundation, ayant pour objectif la lutte contre la pollution à travers des nettoyages citoyens.

L'association Let's Do It! World, Membre accrédité du Programme des Nations unies pour l'environnement, cette assocociation a été créée en 2008 en Estonie. Elle est présente dans une centaine de pays.

Cette journée mondiale a lieu chaque troisième samedi du mois de septembre.

