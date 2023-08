Aménagement du site naturel de l’Etang du Gol

Ce jeudi 24 août 2023, des travaux de valorisation du site de l’Etang du Gol vont débuter en septembre 2023 viennent de s’achever. Porté par le Conservatoire du littoral, le site est l’une des trois zones humides littorales de La Réunion. Les Réunionnais peuvent désormais découvrir ou redécouvrir un "site naturel renouvelé au bénéfice d’une mise en valeur du patrimoine naturel et culture" indique le Conservatoire du littoral. Ci-dessous le communiqué au complet (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le site de l’Etang du Gol, protégé par le Conservatoire du littoral, est une zone humide constituée d’une mosaïque d’habitats sur une superficie d’environ 80 hectares. Cet espace sous influence urbaine a vocation à exercer de multiples fonctions. Un zonage permet de distinguer les usages.

Aire d’accueil

D’une superficie d’environ 11 hectares, elle est composée d’une aire de stationnement remaniée, d’une zone de pique-nique aménagée, et d’un cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite agrémenté d’équipements favorisant l’accueil.

Enfin, un grand espace prairial piqueté d’arbustes permet la déambulation, le pique-nique, les jeux de ballon et l’exposition d’éventuelles œuvres temporaires de land art.

Zone à vocation agricole

Pour maintenir les espaces ouverts et conserver une agriculture paysanne aux portes de la ville, 16 hectares sont réservés à l’accueil d’un cheptel de bœufs moka.

Deux gravières

Véritable réservoir piscicole de 12 hectars, elles accueillent des habitats dont certains sont colonisés par des espèces protégées.

Compte tenu de son intérêt majeur pour l’avifaune sauvage, la gravière nord et ses berges sont dédiées à la quiétude et à l’observation.

Un observatoire pédagogique judicieusement positionné a été installé et permet de s’approcher de la berge sans bruit. La berge nord de la gravière sud est dédiée à la pêche. La pêche familiale est facilitée par l’aménagement d’un ponton accessible aux personnes à mobilité réduite.

Zone de quiétude

D’environ 42 hectares, cette zone marécageuse localisée au sud, es fortement inondée par l’étang du Gol lors de période d’été austral.

Constituée principalement par une Typhaie à Massettes, elle est dédiée à la protection d’habitats des grèves favorables à l’avifaune et à la flore protégées. Le prélèvement de chaume pour la production des chaises du Gol sera encadré pour permettre d’atténuer l’extension de la Typhaie au profit d’une vasière afin de favoriser l’accueil des limicoles sédentaires et migrateurs. Une tour d’observation permet de redécouvrir ce paysage sans dérangement.

Un réseau de sentiers

4,3 km de sentiers sont maintenant connectés à la forêt domaniale du littoral de l’Etang-Salé. Une passerelle piétonne et cyclable qui enjambe la ravine du Maniron permet de relier les communes de Saint-Louis et de l’Etang-Salé. Le point de vue a été sécurisé et revisité pour offrir une vision en balcon de l’embouchure de l’Etang du Gol.

La mise en scène des différentes zones d’intérêts permet à l’esprit de s’évader le long d’un parcours sensible.

-Une gestion adaptée-

La gestion du site qui était auparavant assurée par la commune de Saint-Louis est assurée depuis le 1er janvier 2019, par la Civis au terme d’une convention de gestion passée entre le Conservatoire du littoral et cette dernière. La Civis mobilise les moyens humains et financiers nécessaires à la gestion.

La mise en place d’un comité consultatif de gestion prévu le 14 septembre permettra de faire le bilan de la gestion passée et de proposer après concertation des

communes concernées, des services de l’Etat et des associations d’usagers et de protection de l’environnement, une gestion harmonieuse de cet espace.

Pour favoriser le maintien d’une agriculture paysanne sur le site, le Conservatoire a délivré en 2017, une autorisation d’occupation temporaire d’usage agricole assortie de clauses environnementales à un agriculteur de la plaine du Gol, pour développer une activité pastorale extensive de bœufs moka sur environ 16 hectares. Cette activité contribue au contrôle des espèces exotiques envahissantes et au maintien d’espaces ouverts.

-Des usages encadrés par arrêté municipal-

Afin d’assurer l’équilibre entre protection d’un espace naturel à enjeu régional - vu les espèces d’oiseaux qui le fréquentent - et la nécessité de favoriser une fréquentation paisible du lieu, un arrêté municipal portant réglementation relative aux terrains du

Conservatoire du littoral du site de l’Etang du Gol a été pris le 28 juillet 2023. Cet arrêté, consultable en mairie, encadre les différents usages du site.

- Un espace naturel 3.0 -

Une visite virtuelle immersive du site de l’Étang du Gol

Que vous soyez passionné de nature, curieux d’apprendre ou en quête d’évasion, cette visite immersive complète les équipements d’ouverture au public réalisés par le Conservatoire du littoral.

Cette visite interactive vous transporte au cœur de la beauté naturelle de l’Étang du Gol. Offrant une sensibilisation accrue à l’importance de préserver cet écosystème fragile, elle propose une expérience didactique, véritable fenêtre sur la richesse biologique et patrimoniale d’une des rares zones humides littorales de La Réunion.

Plongez au sein des gravières, survolez l’étang tel le papangue, promenez-vous sur les sentiers comme si vous y étiez.

Réalisée par le Pôle relais zones humides tropicales, la création de cet outil numérique s’est élevée à 12 000€ financés à parts égales, entre l’Office de l’eau de La Réunion et le Comité français de l’UICN.

- 40 ans de protection foncière -

Le Conservatoire du littoral protège les paysages et la diversité biologique de cette zone humide sous influence urbaine, afin

d’offrir aux administrés des communes concernées, un espace de respiration et de bien-être. À ce jour, 81 hectares dans la plaine de Gol sont protégés par le Conservatoire.

