Cilaos : attention à l'eau du robinet

Suite aux derniers épisodes de pluies, la CIVIS informe ses abonnés de la commune de Cilaos, que l'eau distribuée au robinet peut présenter des signes de turbidité. Dans le cas où l'eau serait trouble, les abonnés sont invités à prendre leur précaution en ne consommant pas l'eau du robinet et ne l'utilisant pas pour la préparation des aliments et boissons ou à défaut en faisant bouillir l'eau au moins 3 minutes avant sa consommation. Un usage non alimentaire (toilette, WC, ménage...) est à privilégier (Photo d'illustration Sly/www.imazpress.com)