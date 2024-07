Civis : des ateliers pour aménager le littoral

Du mardi 23 au vendredi 26 juillet 2024, la Civis organise chaque jour un atelier pour aménager durablement le littoral. Les activités consistent à améliorer l’accès général et aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), installer des toilettes, des bancs, et des poubelles, découvrir des éléments d’interprétation sur l’environnement et le patrimoine, et créer des plateformes d’observation, des espaces de pique-nique et ludiques (Photo : sly/www.imazpress.com)

Mardi 23 juillet : de 16h30 à 18h30 à la Case Grands-Bois à Saint Pierre

Mercredi 24 juillet : de 16h30 à 18h30 à la Maison de quartier de L’Étang-Salé les bains

Jeudi 25 juillet : de 16h00 à 18h00 à la salle des mariages de Petite -Île

Vendredi 26 juillet : de 16h30 à 18h30 à la Maison Communale de Proximité de l’Étang du Gol à Saint-Louis