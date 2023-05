Civis : réunion publique d'information sur les Etats généraux de la mobilité

Ce mercredi 24 mai, dès 18h, au CPOI à Saint-Pierre, une réunion publique d'information est organisée concernant les Etats généraux de la mobilité. Cet événement de la Civis est organisé en présence des équipes de la Région Réunion et des acteurs du territoire. (Photo photo RB imazpress)

La Civis invite la population "à faire entendre sa voix et à contribuer à façonner l'avenir des déplacements à La Réunion !".

"Parce que les déplacements concernent chacun et chacune d'entre nous, la Région et la CIVIS s'engagent à trouver ensemble des solutions concrètes et durables pour améliorer les mobilités à La Réunion !"